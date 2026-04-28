ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

 28.04.2026 - 09:39
Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

Ένα από τα πιο ανερχόμενα street food brands επεκτείνεται με νέο στέκι

Ένα νέο γαστρονομικό στέκι κάνει αισθητή την παρουσία του στη Λακατάμια, δίνοντας μια διαφορετική προσέγγιση στο street food. Το γνωστό brand των Burger Heroes που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια την πορεία του από ένα απλό food truck, συνεχίζει να αναπτύσσεται, εγκαινιάζοντας ακόμη έναν χώρο που συνδυάζει γεύση και αισθητική με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Η ιστορία του ξεκινά το 2022, όταν τρεις φίλοι αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στον χώρο του street food, στήνοντας το πρώτο τους σημείο στον Στρόβολο. Με βασικό όπλο τα ποιοτικά burgers και τη δημιουργική προσέγγιση –αφού τα ονόματα των επιλογών εμπνέονται από γνωστούς ήρωες– κατάφεραν γρήγορα να ξεχωρίσουν και να αποκτήσουν φανατικό κοινό.

Η επιτυχία αυτή οδήγησε στη σταδιακή επέκταση, με νέα σημεία σε διαφορετικές περιοχές, μέχρι και τη δημιουργία κανονικών εστιατορίων. Το πιο πρόσφατο εγχείρημα βρήκε τελικά στέγη στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λακατάμια, σε έναν χώρο που ξεχωρίζει όχι μόνο για το φαγητό αλλά και για την αισθητική του.

Ο σχεδιασμός του παραπέμπει σε αυθεντικό αμερικάνικο diner, με χαρακτηριστικούς καναπέδες, retro στοιχεία και μια ατμόσφαιρα που σε μεταφέρει σε άλλη εποχή. Παράλληλα, το μενού έχει εμπλουτιστεί, προσφέροντας πέρα από burgers και επιλογές όπως χειροποίητα παγωτά και milkshakes, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία.

(96912004) Αρχ. Μακαρίου 16, Λακατάμια. Δ-Κ 12.00-22.30

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ο 21χρονος Άγγελος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό
Τσάκωσαν στο όχημα 18χρονη με 28χρονο και δύο 32χρονους - «Έμπλεξαν» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή τους -Φωτογραφίες
Στις φλόγες μοτοποδήλατο σε ανοιχτό χώρο - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Η Ευρώπη «μαθαίνει» online – Στροφή στην ψηφιακή μάθηση  - Πού βρίσκεται η Κύπρος
Έπιασαν οι ζέστες και άρχισαν να «ζώνουν» τα φίδια – Οι «ώρες κυκλοφορίας» και όσα πρέπει να προσέξουμε
Σπάνιο περιστατικό: Γυναίκα γέννησε δίδυμα με διαφορετικούς πατέρες

 

 

 

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις αρχές Μαρτίου, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

  •  28.04.2026 - 09:00
Βουλευτικές: Πολωμένο σκηνικό- Χρίστου εναντίον Αννίτας - Το μήνυμα ΔΗΣΥ απέναντι στην τοξικότητα και η επαναφορά του «μαύρου βαν» από το ΑΚΕΛ

Βουλευτικές: Πολωμένο σκηνικό- Χρίστου εναντίον Αννίτας - Το μήνυμα ΔΗΣΥ απέναντι στην τοξικότητα και η επαναφορά του «μαύρου βαν» από το ΑΚΕΛ

  •  28.04.2026 - 06:25
Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ο 21χρονος Άγγελος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό

Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ο 21χρονος Άγγελος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό

  •  28.04.2026 - 06:20
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι κτηνοτρόφοι: Αποφασίζουν νέα δυναμικά μέτρα – «Ανοιχτή η πόρτα του Προεδρικού», δηλώνει ο ΠτΔ

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι κτηνοτρόφοι: Αποφασίζουν νέα δυναμικά μέτρα – «Ανοιχτή η πόρτα του Προεδρικού», δηλώνει ο ΠτΔ

  •  28.04.2026 - 09:02
Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

  •  28.04.2026 - 09:45
Άγρια επίθεση σε ντελιβερά στη Λεμεσό: Τέσσερις κουκουλοφόροι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

Άγρια επίθεση σε ντελιβερά στη Λεμεσό: Τέσσερις κουκουλοφόροι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

  •  28.04.2026 - 08:29
Απίστευτο: Τουρίστρια έκανε τατουάζ το λογότυπο Δήμου στον καρπό της - Ο λόγος θα σε εκπλήξει - Φωτογραφία

Απίστευτο: Τουρίστρια έκανε τατουάζ το λογότυπο Δήμου στον καρπό της - Ο λόγος θα σε εκπλήξει - Φωτογραφία

  •  28.04.2026 - 09:32
Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

  •  28.04.2026 - 09:39

