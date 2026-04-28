Ο Λουκάς Φουρλάς μοναδικός Κύπριος υποψήφιος στα MEP Awards 2026
 28.04.2026 - 09:35
Ιδιαίτερα τιμητική για την Κύπρο και την εκπροσώπησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η εκ νέου υποψηφιότητα του Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ & ΕΛΚ, Λουκά Φουρλά, στα MEP Awards 2026 του Parliament Magazine.

Μετά από ψηφοφορία των Ευρωπαίων πολιτών, που πραγματοποίησε το κατεξοχήν επίσημο περιοδικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατάφερε να βρεθεί στην τελική φάση, ως ο μοναδικός Κύπριος Ευρωβουλευτής που διεκδικεί το βραβείο σε μία από τις δέκα κατηγορίες.

Ο Λουκάς Φουρλάς είναι υποψήφιος στην κατηγορία «Δημοκρατία και Ευρωπαϊκές Αξίες», την κορωνίδα των κατηγοριών, αφού θεωρείται η σημαντικότερη από όλες επειδή σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης.

Είναι μια διάκριση που αναγνωρίζει τη συνεπή, ουσιαστική και παρεμβατική του παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σταθερή προσήλωση στην προάσπιση των θεμελιωδών αρχών του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η υποψηφιότητα του κ. Φουρλά στηρίχθηκε στο πολυδιάστατο έργο του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • την ανάδειξη της Έκθεσης για τις κακοποιημένες γυναίκες κατά την τουρκική εισβολή του 1974, επαναφέροντας στο ευρωπαϊκό προσκήνιο ένα κρίσιμο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιστορικής δικαιοσύνης,
  • τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη και βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης στο κατεχόμενο σχολείο του Ριζοκαρπάσου,
  • τον ρόλο του ως Μόνιμου Εισηγητή για το Ιράν, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικό πεδίο,
  • καθώς και την Προεδρία του στην Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σερβίας.

Στην ίδια κατηγορία είναι υποψήφιοι επίσης οι Ευρωβουλευτές Abir Al-Sahlani από τη Σουηδία, Cynthia Ní Mhurchú από την Ιρλανδία, Lucia Yar από τη Σλοβακία και Hannah Neumann από την Γερμανία.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται σε συνέχεια μιας ήδη σημαντικής ευρωπαϊκής πορείας, αφού το 2022 ο Λουκάς Φουρλάς τιμήθηκε με το βραβείο «Ευρωβουλευτής της Χρονιάς στον Τομέα της Υγείας»,

αποτελώντας τον μοναδικό Κύπριο Ευρωβουλευτή που έχει λάβει τη συγκεκριμένη διάκριση από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε δήλωσή του, μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι η υποψηφιότητα αυτή ανήκει σε όλους τους Κύπριους πολίτες. «Είναι μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση τόσο για μένα προσωπικά, όσο και για την παράταξή μου και την Κύπρο γενικότερα.  Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση να εργαζόμαστε για μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο ισχυρή, με επίκεντρο τον πολίτη.  Για να έχει ευοίωνο μέλλον η Ευρώπη, οι πολιτικές της πρέπει να εδράζονται στις ιδρυτικές της Αρχές και Αξίες, τη Δημοκρατία και τον διάλογο.   Η αξιοπιστία και η διεκδικητικότητα κρίνονται στην πράξη και όχι στα λόγια.»

Η παρουσία του Λουκά Φουρλά στο shortlist των MEP Awards 2026 επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος μπορεί να διαθέτει ισχυρή, αξιόπιστη και ουσιαστική φωνή στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Οι τελικοί νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν στις 30 Ιουνίου 2026.

