Απίστευτο: Τουρίστρια έκανε τατουάζ το λογότυπο Δήμου στον καρπό της - Ο λόγος θα σε εκπλήξει - Φωτογραφία

Ο λόγος για την Amanda Dandy, η οποία ζει και εργάζεται τα τελευταία έξι χρόνια στην περιοχή και προχώρησε σε ένα ξεχωριστό τατουάζ...χάραξε στον καρπό της το λογότυπο του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Η ίδια, καταγόμενη από τον Λίβανο και μόνιμη κάτοικος του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου, εξήγησε πως η απόφασή της δεν ήταν τυχαία. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια προσωπική επιλογή που αντικατοπτρίζει την έντονη σύνδεση που έχει αναπτύξει με την περιοχή, την οποία θεωρεί πλέον “σπίτι” της.

Δεν έκρυψε μάλιστα τον θαυμασμό της για τον Πρωταρά, τις φυσικές ομορφιές, την ποιότητα ζωής αλλά και τη φιλοξενία των ανθρώπων, στοιχεία που, όπως λέε, την έκαναν να δεθεί βαθιά με τον τόπο.

Η πρωτοβουλία της δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Δήμαρχο Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργο Νικολέττο, ο οποίος συναντήθηκε μαζί της και θέλησε να την ευχαριστήσει προσωπικά.

Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, σημειώνοντας ότι τέτοιες πράξεις αποδεικνύουν τη βαθιά σχέση που μπορεί να αναπτύξει κάποιος με τον τόπο διαμονής του. Όπως ανέφερε, η ενέργεια αυτή αναδεικνύει τη δυναμική και τη μοναδική ταυτότητα του Δήμου, αλλά και το γεγονός ότι η περιοχή κερδίζει καθημερινά την εκτίμηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της.