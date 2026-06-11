VIDEO: Καθημερινές παραβάσεις σε πολυσύχναστο σημείο της Λευκωσίας από διανομείς φαγητού

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συγκεκριμένη διασταύρωση διανομείς φαγητού αγνοούν τη σηματοδότηση, κινούνται αντίθετα από την επιτρεπόμενη κατεύθυνση και χρησιμοποιούν πεζοδρόμια ή διαβάσεις πεζών με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση δείχνει διανομέα να κινείται με μοτοσικλέτα σε αστικό δρόμο, γεγονός που αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και την ανάγκη εντατικότερων ελέγχων.

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