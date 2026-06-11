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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έχασε 12.000 δολάρια σε απάτη με κρυπτονομίσματα – Θύμα 27χρονη στην Πάφο

 11.06.2026 - 10:33
Έχασε 12.000 δολάρια σε απάτη με κρυπτονομίσματα – Θύμα 27χρονη στην Πάφο

Νέα υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις διερευνά η Αστυνομία μετά από καταγγελία που υπέβαλε χθες στο ΤΑΕ Πάφου, γυναίκα ηλικίας 27 ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η παραπονούμενη στην Αστυνομία, απέστειλε μήνυμα  σε ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετέχει, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσής, ζητώντας βοήθεια για ζητήματα που αφορούν την αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων.

Άγνωστα της πρόσωπα, την προσέγγισαν μέσω της εν λόγω συνομιλίας, προσφέροντας της βοήθεια σχετικά με απορίες που η ίδια εξέφρασε. Κατά τις συνομιλίες τους, οι επιτήδειοι, με διάφορα τεχνάσματα κατάφεραν να την πείσουν και τους απέστειλε αριθμό κρυπτονομισμάτων, σε τρείς διαφορετικές περιπτώσεις, η αξία των οποίων ανέρχεται στις  12000 δολάρια Αμερικής.   

Όταν, η παραπονούμενη δεν παρέλαβε χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό, όπως αναμενόταν, αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης και προχώρησε σε σχετική καταγγελία στο Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου το οποίο διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή και αυτό το περιστατικό η Αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους, ότι πίσω από κάθε διαδικτυακό λογαριασμό, μπορεί να κρύβεται οποιοδήποτε πρόσωπο, άσχετα με το πώς αυτό παρουσιάζεται. Γι’ αυτό το κοινό καλείται για άλλη μια φορά να είναι πάντοτε προσεκτικό και υποψιασμένο, σε όλες του τις ενέργειες στο διαδίκτυο.

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