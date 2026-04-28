ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMA
ΠΑΡΑ-THEMA

Θέλεις να πας στον γάμο του Φειδία; Ο Ευρωβουλευτής και η Στυλιάνα ανοίγουν 50 θέσεις για τους followers τους – Δες πώς θα κάνεις αίτηση

 28.04.2026 - 09:26
Θέλεις να πας στον γάμο του Φειδία; Ο Ευρωβουλευτής και η Στυλιάνα ανοίγουν 50 θέσεις για τους followers τους – Δες πώς θα κάνεις αίτηση

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της Κύπρου, ο Φειδίας Παναγιώτου και η αγαπημένη του Στυλιάνα, ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας και η τελευταία τους ανάρτηση έχει προκαλέσει αίσθηση.

Μέσα από ένα ανατρεπτικό βίντεο στα social media, ο γνωστός YouTuber και Ευρωβουλευτής μαζί με τη σύντροφό του, αποκάλυψαν πως ο γάμος τους δεν θα είναι μια κλειστή τελετή μόνο για λίγους, αλλά μια γιορτή στην οποία μπορεί να συμμετάσχει και το κοινό που τους στηρίζει.

​Ο Φειδίας Παναγιώτου απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους όσους επιθυμούν να βρεθούν κοντά τους σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή της ζωής τους. Η διαδικασία, ωστόσο, απαιτεί φαντασία και πειθώ, καθώς το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα σε πενήντα τυχερούς να λάβουν το πολυπόθητο προσκλητήριο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο προφίλ του Φειδία και να συμπληρώσουν μια αίτηση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θέλουν πραγματικά να παραστούν στο μυστήριο και το γλέντι που θα ακολουθήσει.

​Το ζευγάρι ξεκαθάρισε πως θα διαβάσει προσωπικά όλες τις συμμετοχές και τους λόγους που θα παραθέσουν οι θαυμαστές τους, προκειμένου να επιλέξουν τους 50 τυχερούς που θα ζήσουν από κοντά τη μοναδική αυτή εμπειρία.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

  •  28.04.2026 - 09:00

Η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις αρχές Μαρτίου, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

  •  28.04.2026 - 09:00
Βουλευτικές: Πολωμένο σκηνικό- Χρίστου εναντίον Αννίτας - Το μήνυμα ΔΗΣΥ απέναντι στην τοξικότητα και η επαναφορά του «μαύρου βαν» από το ΑΚΕΛ

Βουλευτικές: Πολωμένο σκηνικό- Χρίστου εναντίον Αννίτας - Το μήνυμα ΔΗΣΥ απέναντι στην τοξικότητα και η επαναφορά του «μαύρου βαν» από το ΑΚΕΛ

  •  28.04.2026 - 06:25

  •  28.04.2026 - 06:25
Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ο 21χρονος Άγγελος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό

Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ο 21χρονος Άγγελος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό

  •  28.04.2026 - 06:20

  •  28.04.2026 - 06:20
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι κτηνοτρόφοι: Αποφασίζουν νέα δυναμικά μέτρα – «Ανοιχτή η πόρτα του Προεδρικού», δηλώνει ο ΠτΔ

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι κτηνοτρόφοι: Αποφασίζουν νέα δυναμικά μέτρα – «Ανοιχτή η πόρτα του Προεδρικού», δηλώνει ο ΠτΔ

  •  28.04.2026 - 09:02

  •  28.04.2026 - 09:02
Στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση η 37χρονη που παρασύρθηκε από όχημα - Υπέστη κάταγμα κρανίου

Στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση η 37χρονη που παρασύρθηκε από όχημα - Υπέστη κάταγμα κρανίου

  •  28.04.2026 - 07:57

  •  28.04.2026 - 07:57
Άγρια επίθεση σε ντελιβερά στη Λεμεσό: Τέσσερις κουκουλοφόροι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

Άγρια επίθεση σε ντελιβερά στη Λεμεσό: Τέσσερις κουκουλοφόροι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

  •  28.04.2026 - 08:29

  •  28.04.2026 - 08:29
Απίστευτο: Τουρίστρια έκανε τατουάζ το λογότυπο Δήμου στον καρπό της - Ο λόγος θα σε εκπλήξει - Φωτογραφία

Απίστευτο: Τουρίστρια έκανε τατουάζ το λογότυπο Δήμου στον καρπό της - Ο λόγος θα σε εκπλήξει - Φωτογραφία

  •  28.04.2026 - 09:32

  •  28.04.2026 - 09:32
Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

  •  28.04.2026 - 09:39

  •  28.04.2026 - 09:39

