Θέλεις να πας στον γάμο του Φειδία; Ο Ευρωβουλευτής και η Στυλιάνα ανοίγουν 50 θέσεις για τους followers τους – Δες πώς θα κάνεις αίτηση

Μέσα από ένα ανατρεπτικό βίντεο στα social media, ο γνωστός YouTuber και Ευρωβουλευτής μαζί με τη σύντροφό του, αποκάλυψαν πως ο γάμος τους δεν θα είναι μια κλειστή τελετή μόνο για λίγους, αλλά μια γιορτή στην οποία μπορεί να συμμετάσχει και το κοινό που τους στηρίζει.

​Ο Φειδίας Παναγιώτου απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους όσους επιθυμούν να βρεθούν κοντά τους σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή της ζωής τους. Η διαδικασία, ωστόσο, απαιτεί φαντασία και πειθώ, καθώς το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα σε πενήντα τυχερούς να λάβουν το πολυπόθητο προσκλητήριο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο προφίλ του Φειδία και να συμπληρώσουν μια αίτηση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θέλουν πραγματικά να παραστούν στο μυστήριο και το γλέντι που θα ακολουθήσει.

​Το ζευγάρι ξεκαθάρισε πως θα διαβάσει προσωπικά όλες τις συμμετοχές και τους λόγους που θα παραθέσουν οι θαυμαστές τους, προκειμένου να επιλέξουν τους 50 τυχερούς που θα ζήσουν από κοντά τη μοναδική αυτή εμπειρία.