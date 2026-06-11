Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΔεν είναι απλώς μια ανάρτηση. Είναι επιρροή χωρίς ευθύνη.
ΠΑΡΑ-THEMA

Δεν είναι απλώς μια ανάρτηση. Είναι επιρροή χωρίς ευθύνη.

 11.06.2026 - 17:16
Δεν είναι απλώς μια ανάρτηση. Είναι επιρροή χωρίς ευθύνη.

Η συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο γύρω από την παραπληροφόρηση και την ευθύνη στον δημόσιο λόγο φέρνει ξανά στην επιφάνεια ένα ζήτημα που απασχολεί πλέον ολόκληρη την Ευρώπη.

Άλλωστε, όπως αναδείχθηκε και μέσα από την πρόσφατη παρέμβαση του Κώστα Κλεάνθους, το θέμα δεν αφορά τα πρόσωπα αλλά τους κανόνες με τους οποίους διαμορφώνεται σήμερα ο δημόσιος διάλογος.

Τι συμβαίνει όταν κάποιος μπορεί να επηρεάζει χιλιάδες ή και εκατομμύρια ανθρώπους, χωρίς να έχει καμία πραγματική υποχρέωση λογοδοσίας;

Για χρόνια βλέπαμε τους influencers ως ανθρώπους που επηρέαζαν τι αγοράζουμε, τι φοράμε ή πού πηγαίνουμε διακοπές. Σήμερα όμως η επιρροή τους ξεπερνά κατά πολύ την κατανάλωση.

Επηρεάζουν απόψεις για την πολιτική, την υγεία, την οικονομία και κοινωνικά ζητήματα. Για πολλούς νέους ανθρώπους αποτελούν πλέον βασική πηγή ενημέρωσης και σχολιασμού της επικαιρότητας.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Σε μια δημοκρατία, όλοι έχουν δικαίωμα να εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους.

Το ερώτημα είναι άλλο.

Όταν κάποιος έχει επιρροή αντίστοιχη με εκείνη ενός Μέσου Ενημέρωσης, δεν θα έπρεπε να έχει και αντίστοιχη ευθύνη;

Η Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να αναζητά απαντήσεις.

Στη Γαλλία, influencers αποκάλυψαν ότι δέχθηκαν προτάσεις αμοιβής για να διαδώσουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID-19.. Σε άλλες χώρες, προσωπικότητες των social media επηρεάζουν πλέον την πολιτική συζήτηση σε βαθμό που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητος.

Το κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα: η επιρροή μεγαλώνει πολύ πιο γρήγορα από την ευθύνη.

Και το πρόβλημα δεν σταματά εκεί.

Η παραπληροφόρηση δεν διαδίδεται μόνο από εκείνους που τη δημιουργούν. Διαδίδεται και από όσους την αναπαράγουν χωρίς να τη διασταυρώνουν. Συχνά, ένας ισχυρισμός αποκτά αξιοπιστία απλώς και μόνο επειδή αναπαράγεται μαζικά.

Με άλλα λόγια, το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιος δημιουργεί το περιεχόμενο. Είναι και ποιος το νομιμοποιεί.

Γιατί όταν οι κατηγορίες χωρίς αποδείξεις, οι ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί και οι συγκεκαλυμμένες επιρροές αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ως γεγονότα, το πρόβλημα γίνεται από επικοινωνιακό, βαθιά κοινωνικό και δημοκρατικό.

Και όσο η επιρροή μετατρέπεται σε δύναμη, τόσο πιο αναγκαίο γίνεται να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη ευθύνη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο
Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες
Θέλεις δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν δέκα νέες μόνιμες θέσεις σε διάφορες Υπηρεσίες και υπουργεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νυχτερινό καρτέρι στη Λευκωσία: Του άρπαξαν φακέλους με χρήματα στη μέση του δρόμου – Χειροπέδες σε δύο νεαρούς

 11.06.2026 - 17:00
Επόμενο άρθρο

Μα Νινγκ: Ποιος είναι ο... «άρχοντας της κόκκινης κάρτας» που καλύπτει την απουσία της Κίνας από το Μουντιάλ

 11.06.2026 - 17:23
Βουλή: Κλείδωσαν οι θέσεις-κλειδιά και η Επιτροπή Επιλογής – Το παρασκήνιο και το «Όχι» στον Οδυσσέα

Βουλή: Κλείδωσαν οι θέσεις-κλειδιά και η Επιτροπή Επιλογής – Το παρασκήνιο και το «Όχι» στον Οδυσσέα

Η Ολομέλεια της Βουλής διόρισε σήμερα Γραμματείς και Κοσμήτορες και εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλή: Κλείδωσαν οι θέσεις-κλειδιά και η Επιτροπή Επιλογής – Το παρασκήνιο και το «Όχι» στον Οδυσσέα

Βουλή: Κλείδωσαν οι θέσεις-κλειδιά και η Επιτροπή Επιλογής – Το παρασκήνιο και το «Όχι» στον Οδυσσέα

  •  11.06.2026 - 16:33
Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε - Θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε - Θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ

  •  11.06.2026 - 16:08
Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

  •  11.06.2026 - 06:16
«Μπλόκο» σε εμπορευματοκιβώτια στη Λεμεσό: Από γλειφιτζούρια κάνναβης μέχρι «μαϊμού» παιχνίδια και αρώματα για... μοναστήρι – Δείτε φωτογραφίες

«Μπλόκο» σε εμπορευματοκιβώτια στη Λεμεσό: Από γλειφιτζούρια κάνναβης μέχρι «μαϊμού» παιχνίδια και αρώματα για... μοναστήρι – Δείτε φωτογραφίες

  •  11.06.2026 - 16:52
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

  •  11.06.2026 - 13:55
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

  •  11.06.2026 - 14:21
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

  •  11.06.2026 - 15:12
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

  •  11.06.2026 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα