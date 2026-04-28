Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΔΙΕΘΝΗ

Δραματική διάσωση σκυλίτσας από τον 13ο όροφο πολυκατοικίας: Είχε εγκλωβιστεί για μέρες σε εξωτερική προεξοχή

 28.04.2026 - 10:00
Δύο ημέρες αφότου εξαφανίστηκε από διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια σκυλίτσα φυλής Jack Russell εντοπίστηκε ζωντανή σε εξωτερική προεξοχή του 13ου ορόφου και χρειάστηκε να στηθεί μια θεαματική επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή της.

Σύμφωνα με τη βρετανική Sun, η δίχρονη Έλμπι εξαφανίστηκε το Σάββατο από το διαμέρισμα της οικογένειάς της σε πολυώροφο κτίριο στο Σίδνεϊ, προκαλώντας πανικό στους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι την αναζητούσαν για ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τον διεξοδικό έλεγχο κάθε γωνιάς του σπιτιού, το μικρό σκυλί παρέμενε άφαντο, με τους οικείους του να φοβούνται ότι είχε πέσει από το μπαλκόνι και ήταν νεκρό.

«Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο, ότι ίσως είχε πέσει», ανέφερε φίλος της οικογένειας σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η αναζήτηση επεκτάθηκε στη γειτονιά, ενώ μέσω ανάρτησης σε τοπική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ζητήθηκε βοήθεια. Κάτοικος της περιοχής προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει το drone του για να ελεγχθεί καλύτερα η γειτονιά. Έτσι αποκαλύφθηκε τελικά η απρόσμενη θέση της Έλμπι: ήταν σφηνωμένη σε στενό κενό, στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, σε ύψος περίπου 40 μέτρων από το έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τον πυροσβέστη Τζόελ Σπίλεϊν να αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή απεγκλωβισμού. Ο ίδιος σκαρφάλωσε στην πρόσοψη του κτιρίου και κατάφερε να περάσει λουρί στη σκυλίτσα, ενώ είχε τοποθετηθεί προστατευτικός μουσαμάς από κάτω σε περίπτωση πτώσης.

«Ήταν παγιδευμένη και χρειάστηκε χρόνος για να την απελευθερώσω, καθώς είχε σφηνώσει στην προεξοχή. Παρέμεινε όμως ήρεμη, κάτι που βοήθησε πολύ», δήλωσε ο πυροσβέστης.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, με δεκάδες πολίτες να παρακολουθούν με αγωνία από το έδαφος. Τελικά, ο διασώστης κατάφερε να σηκώσει τη σκυλίτσα και να την περάσει με ασφάλεια μέσα από παράθυρο διαμερίσματος, με το «κοινό» να ξεσπά  σε χειροκροτήματα.

Η Έλμπι μεταφέρθηκε αμέσως στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου της δόθηκε νερό και φροντίδα, πριν οδηγηθεί σε κτηνίατρο για εξετάσεις, καθώς είχε μείνει χωρίς τροφή και νερό για δύο ημέρες.

Η επανένωση με τον ιδιοκτήτη της ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. «Ήμουν πανευτυχής. Δεν ήξερα αν θα την ξαναδώ», δήλωσε ο Τζέικ Ντόμπριν, εμφανώς ανακουφισμένος μετά την περιπέτεια της μικρής Έλμπι

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα