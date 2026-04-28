ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παρουσιάστηκαν σήμερα, Τρίτη οι 5 κατηγορούμενοι στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά την συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, στο κέντρο της Λάρνακας, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε λόγω απουσίας μέλους του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας όρισε ως νέα δικάσιμο την 14η Μαΐου με τους κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορούμενοι είναι 20χρονος, 32χρονος 48χρονος και δύο 26χρονοι. Οι τέσσερεις είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες από Ιορδανία και Παλαιστίνη ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία άτομα 26, 27 και 35 ετών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες, ο 48χρονος και 26χρονος αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό Ευρωπαίου πολίτη 39 ετών στην Πύλα στις 4:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος (το ίδιο άτομο που καταζητείται και για τα επεισόδια στο κέντρο της Λάρνακας).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral
Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα
Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων
Αν έχεις αυτό το 2ευρώ στην τσέπη, τότε έχεις 2.600 ευρώ - Φωτογραφία
Άνδρας προσπάθησε να ρίξει στο γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους
Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

 

 

 

Κρούσμα αφθώδους πυρετού σε σπάνια κυπριακή φυλή προβάτων - «Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα κατάσταση»

ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, έστειλε για ακόμη μια φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης για τα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την επικαιρότητα.

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

  •  28.04.2026 - 12:11
ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

  •  28.04.2026 - 11:54
Κρούσμα αφθώδους πυρετού σε σπάνια κυπριακή φυλή προβάτων - «Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα κατάσταση»

Κρούσμα αφθώδους πυρετού σε σπάνια κυπριακή φυλή προβάτων - «Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα κατάσταση»

  •  28.04.2026 - 11:20
Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα

Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα

  •  28.04.2026 - 11:38
Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

  •  28.04.2026 - 09:45
Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

  •  28.04.2026 - 11:57
Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων

Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων

  •  28.04.2026 - 11:01
Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral

Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral

  •  28.04.2026 - 11:43

