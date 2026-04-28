ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Magyar για την εκλογική του επιτυχία και την ανάδειξή του στην Πρωθυπουργία της Ουγγαρίας, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ιδίου προσωπικά, για στενή και παραγωγική συνεργασία, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσκάλεσε τον κ. Magyar να επισκεφθεί την Κύπρο, ενώ και ο κ. Magyar απηύθυνε πρόσκληση προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για επίσκεψή του στην Ουγγαρία εντός του έτους.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον εκλεγμένο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας για τις εργασίες και τα αποτελέσματα του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο διοργανώθηκε στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στα σημαντικά παραδοτέα που προέκυψαν σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να λάβει αποφάσεις με άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την ενεργειακή της ανθεκτικότητα και τον ρόλο της ως δύναμης σταθερότητας στη γειτονιά της. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, στις τιμές της ενέργειας, στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42.7 της ΣΕΕ, καθώς και στην παρουσία και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας που αφορούν άμεσα την Ουγγαρία, δεδομένης και της ιδιότητας της Κύπρου ως Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, με στόχο την περαιτέρω προώθηση κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που βρίσκονται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.