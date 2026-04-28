Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

 28.04.2026 - 11:54
ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκλεγμένο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Péter Magyar, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, το πρωί της Τρίτης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Magyar για την εκλογική του επιτυχία και την ανάδειξή του στην Πρωθυπουργία της Ουγγαρίας, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ιδίου προσωπικά, για στενή και παραγωγική συνεργασία, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσκάλεσε τον κ. Magyar να επισκεφθεί την Κύπρο, ενώ και ο κ. Magyar απηύθυνε πρόσκληση προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για επίσκεψή του στην Ουγγαρία εντός του έτους.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον εκλεγμένο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας για τις εργασίες και τα αποτελέσματα του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο διοργανώθηκε στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στα σημαντικά παραδοτέα που προέκυψαν σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να λάβει αποφάσεις με άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την ενεργειακή της ανθεκτικότητα και τον ρόλο της ως δύναμης σταθερότητας στη γειτονιά της. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, στις τιμές της ενέργειας, στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42.7 της ΣΕΕ, καθώς και στην παρουσία και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας που αφορούν άμεσα την Ουγγαρία, δεδομένης και της ιδιότητας της Κύπρου ως Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, με στόχο την περαιτέρω προώθηση κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που βρίσκονται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα
 28.04.2026 - 11:38

 28.04.2026 - 11:38
Επόμενο άρθρο

Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία
 28.04.2026 - 11:57

 28.04.2026 - 11:57
Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, έστειλε για ακόμη μια φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης για τα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την επικαιρότητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

  •  28.04.2026 - 12:11
ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

  •  28.04.2026 - 11:54
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα