Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

Ο νεαρός νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσηλευτήριο της πόλης από τις 24 Απριλίου, όταν και τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση στην οδό Γεωργίου Α΄. Συγκεκριμένα, ο Άγγελος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.

Σημειώνεται ότι κανένας από τους δύο επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα δεν έφερε προστατευτικό κράνος. Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φίλους, συγγενείς αλλά και απλό κόσμο να αποχαιρετούν τον Άγγελο με λόγια αγάπης και πόνου.

Η ομάδα του, ΘΥΡΑ 3 1989, εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, ενώ χαρακτηριστική είναι και η φράση που συνοδεύει τις αναρτήσεις: «Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο».

Παράλληλα, σε προσωπικές αναρτήσεις, φίλοι του μιλούν για ένα παιδί γεμάτο καλοσύνη και χαμόγελο, που έφυγε τόσο άδικα. «Άγγελέ μου, ας σε προσέχει ο Θεός… έφυγες νωρίς λεβέντη», γράφουν συγκλονισμένοι.