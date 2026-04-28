ΑρχικήΚοινωνία
Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

 28.04.2026 - 11:57
Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στη Λεμεσό αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο η είδηση του θανάτου του 21χρονου Άγγελου Κόμπου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης, γύρω στις 22:35, μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Ο νεαρός νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσηλευτήριο της πόλης από τις 24 Απριλίου, όταν και τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση στην οδό Γεωργίου Α΄. Συγκεκριμένα, ο Άγγελος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.

Σημειώνεται ότι κανένας από τους δύο επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα δεν έφερε προστατευτικό κράνος. Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φίλους, συγγενείς αλλά και απλό κόσμο να αποχαιρετούν τον Άγγελο με λόγια αγάπης και πόνου.

Η ομάδα του, ΘΥΡΑ 3 1989, εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, ενώ χαρακτηριστική είναι και η φράση που συνοδεύει τις αναρτήσεις: «Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο».

Παράλληλα, σε προσωπικές αναρτήσεις, φίλοι του μιλούν για ένα παιδί γεμάτο καλοσύνη και χαμόγελο, που έφυγε τόσο άδικα. «Άγγελέ μου, ας σε προσέχει ο Θεός… έφυγες νωρίς λεβέντη», γράφουν συγκλονισμένοι.

ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, έστειλε για ακόμη μια φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης για τα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την επικαιρότητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

  •  28.04.2026 - 12:11
ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

  •  28.04.2026 - 11:54
Κρούσμα αφθώδους πυρετού σε σπάνια κυπριακή φυλή προβάτων - «Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα κατάσταση»

Κρούσμα αφθώδους πυρετού σε σπάνια κυπριακή φυλή προβάτων - «Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα κατάσταση»

  •  28.04.2026 - 11:20
Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα

Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα

  •  28.04.2026 - 11:38
Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

  •  28.04.2026 - 09:45
Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

  •  28.04.2026 - 11:57
Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων

Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων

  •  28.04.2026 - 11:01
Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral

Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral

  •  28.04.2026 - 11:43

