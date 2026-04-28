Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral

Η Βικτόρια Μπόνια, πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια που ζει κοντά στο Μονακό, με περίπου 13 εκατομμύρια ακολούθους —κυρίως στη Ρωσία— ανάρτησε στις 13 Απριλίου ένα βίντεο διάρκειας 18 λεπτών, απευθυνόμενη ευθέως στον Βλαντίμιρ Πούτιν και καλώντας τον να δώσει προσοχή στα προβλήματα των πολιτών.

Παρά το γεγονός ότι το Instagram είναι επισήμως απαγορευμένο στη Ρωσία, παραμένει ευρέως διαδεδομένο. Το βίντεο συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες και έφτασε τα 30 εκατομμύρια μέσα σε πέντε ημέρες — σε μια χώρα 145 εκατομμυρίων κατοίκων. Η απήχησή του προκάλεσε αντίδραση από το Κρεμλίνο και πυροδότησε σχόλια από μεγάλο μέρος της ρωσικής δημόσιας ζωής.

Ο Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος —το οποίο τυπικά αποτελεί τη μεγαλύτερη «αντιπολιτευτική» δύναμη στο κοινοβούλιο αλλά λειτουργεί υπό αυστηρό έλεγχο— προειδοποίησε ότι το μήνυμα της influencer πρέπει να ληφθεί σοβαρά, αν η εξουσία θέλει να αποφύγει «μια νέα μπολσεβικική επανάσταση», σύμφωνα με το Economist.

Η «ασφαλής» κριτική στον πρόεδρο — με υπαινιγμούς

Το περιεχόμενο του βίντεο δεν αποτελεί κάλεσμα για εξέγερση. Αντίθετα, ακολουθεί μια παραδοσιακή ρωσική «συνταγή»: επίκληση στον «καλό ηγέτη», μια από τις λίγες ασφαλείς διεξόδους δημόσιας κριτικής.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι αιχμές. «Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς», λέει, «ο κόσμος σας φοβάται, οι μπλόγκερ φοβούνται, οι καλλιτέχνες φοβούνται, οι κυβερνήτες φοβούνται. Αλλά είστε ο πρόεδρος της χώρας μας και οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβούνται. Εγώ δεν φοβάμαι».

Στη συνέχεια απαριθμεί προβλήματα της καθημερινότητας, φροντίζοντας να μεταθέσει την ευθύνη στους τοπικούς αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι «κανένας περιφερειάρχης δεν θα σας τα πει». Αναφέρεται:

στην αργή και ανεπαρκή αντίδραση σε φονικές πλημμύρες στο Νταγκεστάν στις αρχές Απριλίου

στις επαναλαμβανόμενες πετρελαιοκηλίδες από τον Δεκέμβριο του 2024 στις ακτές της Ανάπα στη Μαύρη Θάλασσα

στις μαζικές θανατώσεις βοοειδών σε χωριά της Σιβηρίας, που άφησαν κατοίκους χωρίς εισόδημα

Παράλληλα, καταγγέλλει τους περιορισμούς στο διαδίκτυο και την απαγόρευση πλατφορμών όπως το Instagram — από όπου η ίδια αντλεί τα έσοδά της.

Αποφεύγει να αναφερθεί ευθέως στον πόλεμο στην Ουκρανία, ώστε να μη θεωρηθεί «προδότρια». Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία αφήνει πιο άμεσες αιχμές προς τον Πούτιν: «Έχετε στερήσει από πάρα πολλούς ανθρώπους τη δυνατότητα να επικοινωνούν με συγγενείς τους». Και για τις υπηρεσίες ασφαλείας λέει ότι «απαγορεύουν συνεχώς πράγματα» και «εκμεταλλεύονται τους απλούς Ρώσους, κάνοντας τη ζωή ανυπόφορη».

Γιατί η απήχηση έχει μεγαλύτερη σημασία

Η μαζική διάδοση του βίντεο θεωρείται πιο αποκαλυπτική από το ίδιο το περιεχόμενο. Η influencer δεν είπε κάτι άγνωστο στους πολίτες. Όμως, ως influencer που «ανιχνεύει» τη διάθεση της κοινωνίας, κατέγραψε μια αυξανόμενη ανάγκη έκφρασης δυσαρέσκειας.

Ο εξόριστος πολιτικός Μαξίμ Κατς σχολίασε ότι η δυσαρέσκεια μεταξύ influencers και φιλοκυβερνητικών κύκλων έχει μεγαλύτερη σημασία από τις συζητήσεις ακτιβιστών, όπως μεταδίδει το Economist.

Το βίντεο δεν αντικατοπτρίζει τη στάση της αντιπολεμικής μειοψηφίας, αλλά της σιωπηλής πλειοψηφίας: πολίτες απολιτικούς, συχνά αδιάφορους πολιτισμικά, κουρασμένους από τις αρχές και με καταναλωτικές συνήθειες παρόμοιες με εκείνες δυτικών κοινωνιών.

Η αποστασιοποίηση αυτή —σε συνδυασμό με τη χρήση μισθοφορικών δυνάμεων αντί γενικής επιστράτευσης— επέτρεψε στο Κρεμλίνο να διατηρεί μια εικόνα κανονικότητας. Η σιωπή εκλήφθηκε ως στήριξη, ενώ στην πράξη πολλοί δήλωναν «υπέρ» για να αποφύγουν συνέπειες, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι επιθυμούν το τέλος του πολέμου το συντομότερο.

Πόλεμος χωρίς προοπτική και οικονομική πίεση

Η αυξανόμενη απήχηση του βίντεο συνδέεται με τη γενικότερη δυσαρέσκεια, σημειώνει το Economist. Ο ρωσικός στρατός καταγράφει ελάχιστα κέρδη, ενώ οι απώλειες έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Το οικονομικό βάρος γίνεται όλο και πιο αισθητό: αυξημένοι φόροι, υψηλός πληθωρισμός και επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας στο 14,5%, σχεδόν τριπλάσιο από πριν τον πόλεμο. Στις 15 Απριλίου, ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι η οικονομία συρρικνώθηκε τους δύο πρώτους μήνες του 2026.

Το βασικότερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι δεν υπάρχει ορατή προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης.

Το διαδίκτυο στο στόχαστρο των υπηρεσιών ασφαλείας

Καθοριστικός παράγοντας για την εκδήλωση δυσαρέσκειας είναι οι αυστηροί περιορισμοί στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας μπλοκαρίσματος του Telegram — της πιο δημοφιλούς πλατφόρμας επικοινωνίας στη Ρωσία.

Οι αρχές επικαλούνται λόγους αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, όμως η πλειονότητα των πολιτών δεν πείθεται και βλέπει τις κινήσεις αυτές ως αδικαιολόγητη παρέμβαση στην προσωπική ζωή.

Το 2025, ο Πούτιν ανέθεσε τον έλεγχο του Runet στη δεύτερη υπηρεσία της FSB, η οποία είναι αρμόδια για την καταστολή εσωτερικών αντιδράσεων και είχε εμπλοκή στην υπόθεση δηλητηρίασης του Αλεξέι Ναβάλνι.

Σύμφωνα με τη Μαρία Κολομιτσένκο από το Carnegie Russia Eurasia Centre στο Βερολίνο, η υπηρεσία αντιμετωπίζει το διαδίκτυο όχι ως εργαλείο πληροφόρησης ή ανάπτυξης, αλλά ως «χαοτικό και ύποπτο περιβάλλον που πρέπει να περιοριστεί».

Τον Μάρτιο, η FSB διέκοψε την πρόσβαση στο κινητό ίντερνετ σε Μόσχα και άλλες μεγάλες πόλεις, προκαλώντας αντιδράσεις σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ακόμη και στην ελίτ.

Πτώση δημοτικότητας και εσωτερικά μηνύματα

Σύμφωνα με το Economist, μέσα σε έξι εβδομάδες, σύμφωνα με τη VCIOM, η δημοτικότητα του Πούτιν μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, στο 68% — το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη ότι «η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση» έπεσε κατά 20 μονάδες, στο 41%.

Εξίσου σημαντικό θεωρείται ότι τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιήθηκαν. Ο κοινωνιολόγος Ιγκόρ Έιντμαν εκτιμά ότι η δημοσίευση έγινε σε συνεννόηση με κύκλους της προεδρικής διοίκησης, που —μη μπορώντας να αντιπαρατεθούν ανοιχτά στον Πούτιν— χρησιμοποίησαν τα δεδομένα για να ασκήσουν έμμεση κριτική στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Επιθέσεις, απαντήσεις και φόβοι κοινωνικής ρήξης

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες της Μπόνια έχουν βάση.

Αντίθετα, ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Βλαντίμιρ Σολοβιόφ την αποκάλεσε «ξεπεσμένη», ενώ ο βουλευτής Βιτάλι Μιλονόφ τη χαρακτήρισε «συνοδό πολυτελείας που μιλά ασυνάρτητα».

Η influencer αντέδρασε λέγοντας ότι τέτοιες επιθέσεις προσβάλλουν όλες τις Ρωσίδες και ανάρτησε ένα σατιρικό βίντεο όπου εμφανίζεται ως Spiderman και «φιμώνει» τον Σολοβιόφ.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια Εκατερίνα Γκόρντον προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση γυναικών που βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν, δυσκολεύονται να πληρώσουν στεγαστικά δάνεια και βλέπουν τα παιδιά τους να αποκλείονται από την ανώτατη εκπαίδευση λόγω περικοπών. «Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο διαζύγιο με τις αρχές», είπε.

Νέα παρέμβαση μετά τις επιθέσεις

Οι επιθέσεις που δέχθηκε δεν έμειναν αναπάντητες από την influencer. Η Βικτόρια Μπόνια επανήλθε με νέο βίντεο, ανεβάζοντας αισθητά τους τόνους και μετατοπίζοντας τη συζήτηση στο ζήτημα των λεγόμενων «παραδοσιακών αξιών».

Όπως σημειώνει, ενώ στη δημόσια σφαίρα γίνεται συνεχώς λόγος για οικογένεια, σεβασμό και σωστή διαπαιδαγώγηση, την ίδια στιγμή σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα γυναίκες γίνονται στόχος χυδαίων προσβολών από άνδρες παρουσιαστές.

Διερωτάται ευθέως αν αυτή είναι η «κανονικότητα» που προβάλλεται ως πρότυπο: ένα περιβάλλον όπου γυναίκες αποκαλούνται «συνοδοί» ή «ξεπερασμένες» και δέχονται δημόσιες ταπεινώσεις.

Η ίδια υποστηρίζει ότι τέτοιες εικόνες δεν είναι αθώες, αλλά διαμορφώνουν αντιλήψεις από νεαρή ηλικία: τα αγόρια μεγαλώνουν με την ιδέα ότι μπορούν να μιλούν έτσι στις γυναίκες, ενώ τα κορίτσια μαθαίνουν ότι πρέπει να το ανέχονται.

«Ας είμαστε ειλικρινείς», επιμένει, «οι αξίες έχουν να κάνουν με σεβασμό, στήριξη, ενότητα και αξιοπρέπεια» — στοιχεία που, όπως αφήνει να εννοηθεί, απουσιάζουν από τη συμπεριφορά όσων την επιτέθηκαν.

Παράλληλα, μεταφέρει το ερώτημα από τα πρόσωπα στο σύστημα: γιατί άνθρωποι με τέτοια δημόσια στάση εξακολουθούν να έχουν βήμα και να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της κοινωνίας;

Τέλος, απαντώντας έμμεσα στον Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί για τη δράση της ή να δώσει εξηγήσεις για το έργο της: «Είναι υπερβολική τιμή να απολογούμαι σε εκείνον».

ΠΗΓΗ: in.gr