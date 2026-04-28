Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

 28.04.2026 - 12:11
Σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, έστειλε για ακόμη μια φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης για τα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την επικαιρότητα.

Ο Πρόεδρος δεν δίστασε να αποδώσει την επιμονή των προβλημάτων σε συγκεκριμένες αστοχίες, φωτογραφίζοντας την πλημμελή εφαρμογή των συμφωνηθέντων διαδικασιών.

​Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, η ρίζα της υφιστάμενης κατάστασης εντοπίζεται στο γεγονός ότι ορισμένοι εμπλεκόμενοι δεν τηρούν πιστά τα καθορισμένα πρωτόκολλα, γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις. Θέλοντας να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα με την οποία η κυβέρνηση προσεγγίζει το θέμα, τόνισε πως ο ίδιος έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα από την πρώτη στιγμή, καθιστώντας σαφές ότι η διαχείριση του ζητήματος αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

​Εντός της ημέρας αναμένονται εξελίξεις, καθώς για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί κρίσιμη εσωτερική σύσκεψη. Στη συνάντηση αυτή αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα και να δρομολογηθούν συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή και συνεχή συντονισμό με τα οργανωμένα σύνολα, επιδιώκοντας μια συλλογική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν ανακύψει.

