Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
«Βόμβα» Χρ. Τορναρίτη: «Θα έλυνα το Κυπριακό σε 72 ώρες μέσω Τραμπ – Υποψήφιοι του Φειδία μου λένε πως θα έρθουν μαζί μου»

 29.04.2026 - 13:56
Σε αποκαλύψεις που αναμένεται να συζητηθούν, προέβη ο Χριστόφορος Τορναρίτης φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» ρίχνοντας «βόμβες» τόσο για το εθνικό μας θέμα όσο και για το παρασκήνιο των επερχόμενων εκλογών και τον Φειδία.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, δεν δίστασε να μοιραστεί το μεγαλεπήβολο σχέδιο που είχε στο μυαλό του, το οποίο περιλάμβανε μέχρι και τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, πίστευε πως μέσω της τεράστιας απήχησης και των διασυνδέσεων που προσέφερε η πλατφόρμα του Φειδία, θα μπορούσε να έρθει σε απευθείας επαφή με τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο, με μοναδικό σκοπό να επιτύχει τη λύση του Κυπριακού μέσα σε μόλις 72 ώρες.

​Παρά την τωρινή απόσταση που χωρίζει τους δύο άνδρες, ο Χριστόφορος Τορναρίτης αποκάλυψε πως υπάρχουν τουλάχιστον 11 με 12 υποψήφιοι από το περιβάλλον του Φειδία οι οποίοι επικοινωνούν μαζί του τηλεφωνικώς, εκφράζοντας την πρόθεση τους να τον ακολουθήσουν την επόμενη μέρα των εκλογών. «Μου λένε ότι αν κερδίσουμε, θα έρθουν μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη συνοχή και την αφοσίωση της ομάδας του νεαρού ευρωβουλευτή.

​Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, ο κ. Τορναρίτης θέλησε να βάλει μια τελεία στην τοξικότητα, προτρέποντας τους πολίτες να κρίνουν τον κάθε άνθρωπο με βάση το παρελθόν του και τις πράξεις του στην πραγματική ζωή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη 19χρονη Μυρτώ

 29.04.2026 - 13:43
Επόμενο άρθρο

Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη: «Άνιση η μάχη, αλλά δεν θα τα βάλω κάτω - Έχω απέναντί μου όλο το σύστημα εξουσίας»

 29.04.2026 - 14:13
Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα