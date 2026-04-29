Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη 19χρονη Μυρτώ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, οι τοξικολογικές έδειξαν μεγάλη συγκέντρωση κοκαΐνης στον οργανισμό της Μυρτούς, σε βαθμό τοξικότητας, η οποία θα μπορούσε να έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στον θάνατο της άτυχης νεαρής.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως οι εξετάσεις επίσης έδειξαν πως η Μυρτώ είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κάνναβης.

Παράλληλα, ο πατέρας της 19χρονη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε πως «στόχος που έχω είναι να δικαιώσω το παιδί μου», προσθέτοντας πως τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, Μιράντα, βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή για να αντέξουν τον χαμό τους παιδού τους

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr