ΑρχικήΕλλάδαΠοσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη 19χρονη Μυρτώ
Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη 19χρονη Μυρτώ

 29.04.2026 - 13:43
Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη 19χρονη Μυρτώ

Σε μια νέα αποκάλυψη γύρω από τον θάνατο της 19χρονη Μυρτούς στο Αργοστόλι προχώρησε ο ΑΝΤ1 καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στη σορό της νεαρής δείχνουν στοιχεία για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ στο κατάλυμα της πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, οι τοξικολογικές έδειξαν μεγάλη συγκέντρωση κοκαΐνης στον οργανισμό της Μυρτούς, σε βαθμό τοξικότητας, η οποία θα μπορούσε να έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στον θάνατο της άτυχης νεαρής.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως οι εξετάσεις επίσης έδειξαν πως η Μυρτώ είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κάνναβης.

Παράλληλα, ο πατέρας της 19χρονη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε πως «στόχος που έχω είναι να δικαιώσω το παιδί μου», προσθέτοντας πως τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, Μιράντα, βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή για να αντέξουν τον χαμό τους παιδού τους

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Το ρολόι της Ferrari που είναι πιο ακριβό από αυτοκίνητο

 29.04.2026 - 13:26
«Βόμβα» Χρ. Τορναρίτη: «Θα έλυνα το Κυπριακό σε 72 ώρες μέσω Τραμπ – Υποψήφιοι του Φειδία μου λένε πως θα έρθουν μαζί μου»

 29.04.2026 - 13:56
Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

  •  29.04.2026 - 12:14
Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

  •  29.04.2026 - 13:12
«Βόμβα» Χρ. Τορναρίτη: «Θα έλυνα το Κυπριακό σε 72 ώρες μέσω Τραμπ – Υποψήφιοι του Φειδία μου λένε πως θα έρθουν μαζί μου»

  •  29.04.2026 - 13:56
Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη: «Άνιση η μάχη, αλλά δεν θα τα βάλω κάτω - Έχω απέναντί μου όλο το σύστημα εξουσίας»

  •  29.04.2026 - 14:13
Φόνος Δημοσθένους: Νέα αναβολή στην υπόθεση - Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.04.2026 - 14:28
Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της Αστυνομίας - Δείτε τον κατάλογο

  •  29.04.2026 - 14:16
Τυχικός: Ζητά ανάκληση αποφάσεων από Ιερά Σύνοδο ή ακύρωση από Ανώτατο - «Έγινε βίαιη απομάκρυνσή του από το ιερό»

  •  29.04.2026 - 12:09
1.282 υποψήφιοι για 94 θέσεις: Ποιοι ημικρατικοί οργανισμοί έγιναν πόλος έλξης για εκατοντάδες αιτήσεις

  •  29.04.2026 - 13:01

