Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Το ρολόι της Ferrari που είναι πιο ακριβό από αυτοκίνητο
Το ρολόι της Ferrari που είναι πιο ακριβό από αυτοκίνητο

Η Richard Mille, γνωστή για τα εξαιρετικά πολύπλοκα και ακριβοθώρητα ρολόγια της, παρουσίασε το RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari, ένα ρολόι που συνδέει την υψηλή ωρολογοποιία με τον θρύλο της Ferrari.

Η τιμή του ξεκινά από περίπου 1,21 εκατομμύρια ευρώ για την έκδοση τιτανίου και φτάνει τα 1,43 εκατομμύρια ευρώ για την έκδοση από Carbon TPT, κατατάσσοντάς το σε επίπεδο που υπερβαίνει ακόμη και μια Ferrari 12Cilindri.

Το RM 43-01 είναι ένα ρολόι που επιδεικνύει τη μηχανική του αρτιότητα μέσα από το κρύσταλλο, όπως έκανε και το RM-001 Tourbillon της εταιρείας. Ωστόσο, η νέα δημιουργία είναι περισσότερο από μια απλή αναφορά στη Ferrari: ενσωματώνει χαρακτηριστικά της αισθητικής και της λειτουργικότητας της ιταλικής μάρκας.

Η σιλουέτα παραμένει γνώριμη, αλλά κάθε λεπτομέρεια συνδέεται με τον κόσμο της Ferrari. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τουρμπιγιόν, που εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια, ενώ η λειτουργία split-seconds επιτρέπει την ταυτόχρονη μέτρηση δύο γεγονότων, ιδανική για χρονομέτρηση γύρων ή αγώνων. Μεταξύ των 514 μερών του ρολογιού, οι βίδες με εξάγωνη κεφαλή παραπέμπουν σε εκείνες των καλυμμάτων κινητήρα της Ferrari, οι γέφυρες φέρουν σχέδιο Χ που θυμίζει την ενίσχυση των κινητήρων στο πλαίσιο και τα κουμπιά μοιάζουν με τα πίσω φώτα της SF90.

Το λαστιχένιο μπρασελέ φέρει ανάγλυφα που παραπέμπουν στη μύτη της 488 Challenge Evo. Η συμβολή του Flavio Manzoni, επικεφαλής σχεδίασης της Ferrari, εξασφαλίζει ότι η αισθητική και η μηχανική αρτιότητα συνδυάζονται αρμονικά, προσφέροντας μια εμπειρία που ο Alexandre Mille, εμπορικός διευθυντής της Richard Mille, περιγράφει ως «αληθινή πολυτέλεια, όταν όλα έχουν οδηγηθεί στα άκρα». Η παραγωγή είναι περιορισμένη σε 150 κομμάτια, μοιρασμένα σε 75 από τιτάνιο και 75 από Carbon TPT, το οποίο μοιάζει με κομμάτι κάρβουνου αλλά αναδεικνύεται σε υπέροχο φινίρισμα. Το RM 43-01 δεν είναι απλώς ένα ρολόι. Είναι μία Ferrari για τον καρπό, συνδυάζοντας υψηλή μηχανική τεχνολογία, αισθητική πολυτέλειας και σπάνια αποκλειστικότητα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

 29.04.2026 - 13:23
Επόμενο άρθρο

 29.04.2026 - 13:43
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  29.04.2026 - 12:14
  •  29.04.2026 - 13:12
  •  29.04.2026 - 13:56
  •  29.04.2026 - 14:13
  •  29.04.2026 - 14:28
  •  29.04.2026 - 14:16
  •  29.04.2026 - 12:09
  •  29.04.2026 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα