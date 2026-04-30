Χαλάει ο καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα - Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 30.04.2026 - 22:33
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ Την Κυριακή αναμένεται χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα αναμένεται να σχηματιστούν, χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη, κυρίως στα εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 14 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίωςς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Τη νύχτα του Σαββάτου και την Κυριακή ο καιρός θα είναι παροδικά συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη κατά διαστήματα.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με το πεδίο των ανέμων να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση μέχρι την Κυριακή και μη αξιόλογη μεταβολή τη Δευτέρα για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

Προσεγγίζουμε την Παιδεία όχι ως λογιστικές πράξεις, αλλά ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου, διεμήνυσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εγκαινιάζοντας στην Αθήνα παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσία και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

  •  30.04.2026 - 19:57
  •  30.04.2026 - 19:33
  •  30.04.2026 - 20:22
  •  30.04.2026 - 21:40
  •  30.04.2026 - 18:23
  •  30.04.2026 - 18:18
  •  30.04.2026 - 16:37
  •  30.04.2026 - 18:52

