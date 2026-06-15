Επιτεύχθηκε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ύπαρξη συμφωνίας. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί». Όπως ανέφερε, «και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ο Σεμπάζ Σαρίφ πρόσθεσε ότι η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, ενώ ευχαρίστησε το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία για τη συμβολή τους στη διαμεσολαβητική προσπάθεια.



Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί σειρά επαφών υπό την αιγίδα των διαμεσολαβητών, με στόχο την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης τελετής υπογραφής.





Τραμπ: «Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας»

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.



«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους!», έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.



Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανάρτησης, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.



«Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας» έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει».









Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση με την οποία θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία.



Μάλιστα, ανέφερε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.



Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι σχεδιάζει να παραστεί στην επίσημη τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραστεί τελικά ο ίδιος ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.



«Νομίζω ότι ακόμη ρυθμίζουμε τα διαδικαστικά για το ποιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής», δήλωσε ο Βανς στο Fox News, σε σύντομη τηλεοπτική τηλεφωνική συνέντευξη. «Εγώ σίγουρα σχεδιάζω να είμαι εκεί, αλλά είναι πιθανό να βρίσκεται εκεί και ο ίδιος ο Πρόεδρος».



Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ γενικά αποθαρρύνει την ταυτόχρονη παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στην ίδια εκδήλωση - ιδίως σε διεθνές περιβάλλον - για λόγους ασφαλείας και διαδοχής.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την προγραμματισμένη παρουσία του Τραμπ στην ετήσια σύνοδο της G7 στο γειτονικό Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας.





Ιράν: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να αποδεχθούν το τέλος του πολέμου

Η Τεχεράνη, με τη σειρά της, διαρρέει πως δεν θα επιτεθεί σήμερα στο Ισραήλ σε συνέχεια του χτυπήματος στην Βηρυτό. Τρία στελέχη της Κυβέρνησης του Ιράν υπό καθεστώς ανωνυμίας δηλώνουν πως αυτό είναι απτή απόδειξη συναίνεσης με τις ΗΠΑ για την συμφωνία.



Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν: «Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον εχθρό. Συντάχθηκε ακριβώς παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης. Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή των δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών».



Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επισήμως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο υιοθέτησε θριαμβευτικό τόνο μέσω της κρατικής ραδιοτηλεόρασης IRIB.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να αποδεχθούν το τέλος του πολέμου», μετέδωσε.



Το πρωτόκολλο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε ότι συνήφθη τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις εντός των επόμενων 60 ημερών ενόψει της κατάληξης σε οριστική συμφωνία, ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί.



«Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών ενόψει της σύναψης οριστικής συμφωνίας», είπε στην κρατική τηλεόραση ο κ. Γαριμπαμπαντί, προσθέτοντας ότι «παραμένει η δυσπιστία» έναντι των ΗΠΑ.



Ο διπλωμάτης, ειδικός σε νομικά ζητήματα, έκανε λόγο για τέσσερα θέματα: «την άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είτε πρόκειται για μονομερείς πρωτογενείς ή δευτερογενείς· το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας· την ανοικοδόμηση» και «την οικονομική ανάπτυξη» του Ιράν· και «τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης» που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν.







Τι προβλέπει το πλαίσιο της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.



Παράλληλα, έκανε λόγο για μηχανισμό επιθεωρήσεων, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του.



Αναφερόμενος στις κυρώσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελάφρυνσής τους, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση της Τεχεράνης.



«Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα με την οποία έχουμε διαπραγματευτεί και είναι η πιο λογική μέχρι σήμερα».



Όσον αφορά το πυρηνικό υλικό του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με το θέμα αργότερα.



«Θα ασχοληθούμε με την πυρηνική σκόνη όταν είμαστε έτοιμοι να πάμε και να το κάνουμε. Θα έλεγα μέσα στους επόμενους έναν ή δύο μήνες, δεν υπάρχει βιασύνη», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ακίνδυνη».





Τηλεφωνική επικοινωνία με Νετανιάχου και απειλές από την Τεχεράνη

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, ότι ενδέχεται να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας.

Την ίδια ώρα, πάντως, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.



Ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι προχώρησαν σε νέες απειλητικές δηλώσεις μετά την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή δεν θα μείνει αναπάντητη.



Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου και την ανακοίνωση του Πακιστανού πρωθυπουργού, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει επισήμως ότι έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα