Στη φυλακή 23χρονος για απόπειρα φόνου εναντίον 18χρονου - Πόσα χρόνια θα περάσει στο κελί

ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 30.04.2026 - 23:00
Ποινή φυλάκισης διάρκειας δέκα χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου, σε άντρα ηλικίας 23 ετών, μετά από εκδίκαση υπόθεσης απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε τον Αύγουστο, 2025, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε το βράδυ στις 16 Αυγούστου, στο Παραλίμνι, όπου 18χρονος δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο σώμα.

Ο 23χρονος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, λίγο μετά τα μεσάνυκτα το ίδιο βράδυ, μετά από στοιχεία που προέκυψαν εναντίον του.

Υπόθεση Απόπειρας Φόνου με θύμα 18χρονο Διερευνά η Αστυνομία στην Επαρχία Αμμοχώστου

Στις 05 Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία προχώρησε στην καταχώρηση της υπόθεσης για εκδίκαση, με τον 23χρονο να παραμένει υπό κράτηση, ως υπόδικος και τον χρόνο κράτησης του να προσμετράται στην ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

 

Χαλάει ο καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα - Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σενάρια πολέμου ξανά στο τραπέζι του Τραμπ - Από ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις έως «σύντομα» πλήγματα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές

ΠτΔ: Προσεγγίζουμε την Παιδεία ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου

ΠτΔ: Προσεγγίζουμε την Παιδεία ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου

Προσεγγίζουμε την Παιδεία όχι ως λογιστικές πράξεις, αλλά ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου, διεμήνυσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εγκαινιάζοντας στην Αθήνα παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσία και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

