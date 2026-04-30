Σενάρια πολέμου ξανά στο τραπέζι του Τραμπ - Από ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις έως «σύντομα» πλήγματα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές

 30.04.2026 - 23:28
Ενημέρωση για νέα σχέδια ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν αναμένεται να λάβει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ από τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια.

Σύμφωνα με το Axios, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ενδεικτική του ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων, είτε με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για την επίτευξη ενός καθοριστικού πλήγματος, πριν ανακοινώσει τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, η CENTCOM έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο πιθανότατα θα περιλαμβάνει πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, με στόχο την άρση του διαπραγματευτικού αδιεξόδου. Η εκτίμηση είναι ότι μια τέτοια κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη σε επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, με μεγαλύτερη... ευελιξία στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος.

Ένα ακόμη σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί στον Τραμπ αφορά στην ανάληψη ελέγχου σε τμήμα των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Όπως αναφέρει μία από τις πηγές, μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Παράλληλα, μεταξύ των επιλογών που έχουν συζητηθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να επανέλθουν στο προσκήνιο, συγκαταλέγεται και μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων, με στόχο την εξασφάλιση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς». Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως βασικό μοχλό πίεσης, χωρίς ωστόσο να αποκλείει στρατιωτική δράση, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικοί επιτελείς των ΗΠΑ εξετάζουν και το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε αντίποινα κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ως απάντηση στον ναυτικό αποκλεισμό.

Στην ενημέρωση της Πέμπτης αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο ναύαρχος Κούπερ είχε πραγματοποιήσει παρόμοια ενημέρωση προς τον Τραμπ στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Όπως ανέφερε πηγή κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, εκείνη η ενημέρωση συνέβαλε στην απόφαση του προέδρου να προχωρήσει σε πολεμικές επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

ΠτΔ: Προσεγγίζουμε την Παιδεία ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου

ΠτΔ: Προσεγγίζουμε την Παιδεία ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου

Προσεγγίζουμε την Παιδεία όχι ως λογιστικές πράξεις, αλλά ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου, διεμήνυσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εγκαινιάζοντας στην Αθήνα παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσία και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

ΠτΔ: Προσεγγίζουμε την Παιδεία ως επένδυση στο μέλλον της Κύπρου

  •  30.04.2026 - 19:57
Αφθώδης πυρετός: Aρνητικές οι εξετάσεις σε μολυσμένες μονάδες - Εκ νέου συνεδρίαση για σπάνιες φυλές

Ανατροπή στην υπόθεση απαγωγής: Ελεύθερος τελικά ο 22χρονος - Έπεσε θύμα επίθεσης, αρνείται να συνεργαστεί

  •  30.04.2026 - 20:22
Θρίλερ με την υπόθεση Σάντυ: Παρέμβαση FBI και «μπλόκο» στην πλήρη πρόσβαση υλικού - Διακοπή στην πολύωρη κατάθεση

Απερρίφθη η πολιτική έφεση του Νίκου Σύκα κατά του ΔΗΣΥ - Αυτούσια η απόφαση του Εφετείου

  •  30.04.2026 - 18:23
ΟΚΥπΥ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Διαψεύδει τις καταγγελίες ΠΑΣΥΔΥ - «Δεν κοιμάται κανείς στο πάτωμα»

Αποκαλύψεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - «Όχι» απάντησε ο ποινικός ανακριτής για το αν λήφθηκαν μέτρα προστασίας

  •  30.04.2026 - 16:37
Ξέφρενο γλέντι για τον Φειδία και τη Στυλιάνα: Η αποκάλυψη για το πώς γνωρίστηκαν και η συμβουλή του πατέρα του - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

