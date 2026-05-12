Βουλευτικές 2026: Πόσοι θα δουλέψουν και πόσα θα πληρωθούν για τις εκλογές
Βουλευτικές 2026: Πόσοι θα δουλέψουν και πόσα θα πληρωθούν για τις εκλογές

 12.05.2026 - 14:04
Περίπου 6.500 άτομα θα εργαστούν για τη διεξαγωγή των προσεχών βουλευτικών εκλογών, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Γενικός Έφορος Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, προσθέτοντας ότι το συνολικό κόστος της διεξαγωγής των εκλογών θα αγγίξει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, για τη διεξαγωγή των προσεχών βουλευτικών εκλογών θα εργαστούν περίπου 5.300 υπάλληλοι και 1.200 αστυνομικοί. Όπως είπε, ακριβείς αριθμοί θα δοθούν την επόμενη εβδομάδα κατά την επίσημη συνέντευξη Τύπου που θα παραθέσει ο Γενικός Έφορος Εκλογών.

Αναφορικά με την αμοιβή όσων εργαστούν στα εκλογικά κέντρα, είπε ότι προβλέπεται το ποσό των 617 ευρώ για τους προεδρεύοντες υπαλλήλους και 316 ευρώ για τους βοηθούς, ενώ το συνολικό κόστος για τις εκλογές θα ανέλθει σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.

Ερωτηθείς αν σε όσους εργαστούν κατά τη διάρκεια των εκλογών περιλαμβάνονται και άνεργοι, ο Βοηθός Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι όσοι άνεργοι δήλωσαν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Τμήματος Εργασίας θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους. «Δίνεται πάντοτε προτεραιότητα στους ανέργους και έχουμε εξασφαλίσει και έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας να δοθεί καθαρό το ποσό και να μην γίνουν οποιεσδήποτε αποκοπές», σημείωσε σχετικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, υπήρξαν 16.103 δηλώσεις για εργασία στις εκλογές, εκ των οποίων οι 9.196 ήταν από δημοσίους υπαλλήλους, 6.614 από φορείς εκτός κρατικού μισθολογίου, ενώ 293 ήταν δηλώσεις ανέργων πτυχιούχων, οι οποίοι, όπως επανέλαβε, θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους.

Αναφορικά με τον αριθμό των εκλογικών κέντρων, είπε ότι κατά τις βουλευτικές εκλογές θα λειτουργήσουν 1.204 εκλογικά κέντρα, εκ των οποίων τα 13 σε τέσσερα σημεία στο εξωτερικό, ενώ ακόμη 13 εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν για την εκλογή Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων ανέρχεται σε 568.587, στους οποίους περιλαμβάνονται και 859 Τουρκοκύπριοι, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν και 595 εγκλωβισμένοι (335 της Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας και 260 της Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου), που δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω αριθμούς.

Σε κάθε εκλογικό κέντρο θα κατανεμηθούν για να ψηφίσουν 600 περίπου εκλογείς, ενώ, ανάλογα με τη γεωγραφική διασπορά των εκλογέων, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί μικρή αύξηση αυτού του αριθμού. Τα εκλογικά κέντρα θα στελεχωθούν από 1 προεδρεύοντα υπάλληλο και από 2 μέχρι 4 βοηθούς υπαλλήλους, ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων που θα κατανεμηθούν σε αυτά.

