Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος

Συγγενείς και φίλοι είπαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό, στο Κοιμητήριο Καρύστου . Σημειώνεται ότι η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του.

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, με καταγωγή από τη Γορτυνία, και μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν». Για πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής. Ξεκίνησε να παίζει σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κουν. Μετά τον Κουν, η θεατρική του πορεία συνεχίστηκε με συνεργασία με τον Δημήτρη Μυράτ στο Θέατρο Μουσούρη.

Από το 1962 και για μία δεκαετία συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους. Συνεργάστηκε με όλες τις σημαντικές πρωταγωνίστριες και πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, σε όλα τα θεατρικά είδη, σε έργα όπως «Ιούλιος Καίσαρ» του Σαίξπηρ, «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι» του Μπρεχτ, «Οι έρωτες των τεσσάρων Συνταγματαρχών» του Ουστίνοφ, «Ο γλάρος» του Τσέχωφ και «Τοβάριτς» του Ζακ Ντε Βαλ, μεταξύ άλλων.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με τις ταινίες «Η Εκδρομή» και «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Ερρίκος Ανδρέου, ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Φιλοποίμην Φίνος, συμμετέχοντας συνολικά σε περισσότερες από 30 ταινίες.



Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του το 1971, έπειτα από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη, συμμετέχοντας στη σειρά «Άγνωστος Πόλεμος» του Νίκου Φώσκολου. Ακολούθησαν σειρές όπως «Οι Πανθέοι», «Το φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο», «Οικογένεια – Οικογένεια Καζίνο», «Συμφωνία Σιωπής» και «Πρόβα νυφικού». Τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση υπήρξε στη σειρά «Τα Παιδιά της Νιόβης» το 2004.



Παράλληλα, υπήρξε για πολλά χρόνια δάσκαλος σε δραματικές σχολές, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου, όπως ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού, η Βέρα Ζαβιτσιάνου, ο Μάνος Κατράκης, ο Ερρίκος Ανδρέου και ο Βασίλης Γεωργιάδης. Το 2007 ενσάρκωσε τον ρόλο του Καρλ Μαρξ στο θέατρο.



Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε επίσης το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» (Εκδόσεις Αιώρα, 2006) και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση» (Εκδόσεις Αιώρα, 2011).

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα