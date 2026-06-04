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ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι -Η αναφορά για παραμέληση

 04.06.2026 - 07:45
Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι -Η αναφορά για παραμέληση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» η 3χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν την παρέσυρε αυτοκίνητο σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν γύρω στις 20:00, σε καταυλισμό Ρομά στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας, όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε το κορίτσι, την ώρα που ο οδηγός του προσπαθούσε να ξεπαρκάρει.

Η 3χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσειο και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Αναζητούνται οι γονείς της 3χρονης -Δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο να τη δουν

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο μέρες μετά το ατύχημα, δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αναφορά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για παραμέληση παιδιών

Το περιστατικό έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την προβληματική διαβίωση ανηλίκων σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να αναφέρει ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχε δεχτεί ανώνυμη αναφορά για παραμέληση παιδιών από τους γονείς τους. Ειδικότερα, τα παιδιά φέρονται να έτρωγαν από κάδους και να βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση, ενώ υπήρχε και ισχυρισμός για σωματική κακοποίηση από τους γονείς τους.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές και πως αν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, παρόμοια περιστατικά ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί.

Πηγή: iefimerida.gr

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