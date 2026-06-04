Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η Προεδρία της Βουλής, η υπόθεση «Σάντυ» και το Καζακστάν

Οι εφημερίδες προβάλλουν επίσης την καταγγελία του Προέδρου της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» για επίθεση εναντίον του, την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καζακστάν, τις προετοιμασίες για αντιμετώπιση των πυρκαγιών, και θέματα οικονομίας, μεταξύ άλλων.

«Θρίλερ μέχρι την τελευταία ψήφο» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Αλήθεια», αναφερόμενη στις υποψηφιότητες για την Προεδρία της Βουλής, τα σενάρια και τις συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων. Αλλού γράφει για την καταγγελία του Προέδρου της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτου Νεοφύτου, για επίθεση εναντίον του. Σε άλλο θέμα γράφει για τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Αρχηγός της Αστυνομίας σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» και ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα.

Ο «Πολίτης», υπό τον τίτλο «Πόρισμα με κενά και ερωτήματα», γράφει στο κύριο θέμα του ότι η αστυνομική έρευνα έκρινε ψευδείς τους ισχυρισμούς σχετικά με την υπόθεση «Σάντη», αλλά "απουσιάζουν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα". Σε άλλο θέμα κάνει αναφορά σε απόφαση δικαστηρίου για ακύρωση πρόσληψης 7 ανώτερων λειτουργών στο ΤΕΠΑΚ. Αλλού γράφει για προεγκατάσταση στην Κύπρο 21 πυροσβεστών από την Ελλάδα τον Σεπτέμβρη.

«Ο Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο «Αννίτα και Στέφανος για Προεδρία Βουλής», γράφει στο κύριο θέμα του ότι μετά την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ μπαίνει στη μάχη για την Προεδρία της Βουλής και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ενώ το ΔΗΚΟ αποφασίζει σήμερα, και υπάρχει ερωτηματικό για ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία. Αλλού γράφει ότι η Κύπρος αναβαθμίζεται σε ηγετικό κόμβο αεροπυρόσβεσης της ΕΕ με έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη. Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί, αρχίζει η αναζήτηση ευθυνών, γράφει σε άλλο θέμα σχετικά με την υπόθεση «Σάντη».

«Το ΑΚΕΛ προκρίνει την υποψηφιότητα Στεφάνου», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Χαραυγή», σημειώνοντας ότι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ διαθέτει την πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Σε άλλο θέμα γράφει ότι "φορτώνουν με ευθύνες" δήμους και κοινότητες για τις πυρκαγιές χωρίς οικονομικά και άλλα εφόδια. Αλλού γράφει ότι το ΑΚΕΛ επαναφέρει θέμα για μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, ενίσχυση κοινωνικών τιμολογίων και τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Η Αστυνομία απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για 'Σάντη'», γράφει στο κύριο θέμα της για τη χθεσινή διάσκεψη Τύπου και τις δηλώσεις του Αρχηγού Αστυνομίας ότι δεν προέκυψε καμία μαρτυρία που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς που αφορούν στην υπόθεση "Σάντη". Αλλού γράφει ότι το ΑΚΕΛ στηρίζει την υποψηφιότητα του ΓΓ του Στέφανου Στεφάνου για την Προεδρία της Βουλής. Σε άλλο θέμα γράφει ότι τεσσερα άτομα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.