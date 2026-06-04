Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν
LIKE ONLINE

VIDEO: Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

 04.06.2026 - 08:00
VIDEO: Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

Το viral tip για το μπάνιο δεν κάνει θαύματα, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμο στη βασική καθαριότητα.

Παίρνεις παγάκια από την κατάψυξη, τα ρίχνεις στη λεκάνη της τουαλέτας, τραβάς το καζανάκι και κάνεις τον... σταυρό σου να μην σε δει κάνα μάτι μέσα στο σπίτι, γιατί άντε να τους εξηγήσεις. Κι όμως, αυτή η απλή κίνηση έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ξανά ως ένα μικρό tip καθαριότητας για το μπάνιο.

Η λογική πίσω από το κόλπο δεν είναι τόσο περίεργη όσο ακούγεται. Τα παγάκια, καθώς παρασύρονται από το νερό, χτυπούν στα εσωτερικά τοιχώματα της λεκάνης και μπορούν να βοηθήσουν να ξεκολλήσουν μικρά υπολείμματα, άλατα ή βρωμιά που έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται. Δεν κάνουν θαύματα, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια απλή κίνηση συντήρησης ανάμεσα στους τακτικούς καθαρισμούς.


Πώς λειτουργεί το κόλπο με τα παγάκια στη λεκάνη

Η διαδικασία είναι απλή. Ρίχνεις μια ποσότητα από παγάκια μέσα στη λεκάνη και στη συνέχεια τραβάς το καζανάκι. Η απότομη κίνηση του νερού, μαζί με την τριβή που δημιουργούν τα παγάκια όσο μετακινούνται, μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό σημείων που δεν καθαρίζονται πάντα εύκολα με ένα απλό πέρασμα.

Σε κάποιες εκδοχές του ίδιου κόλπου, χρησιμοποιείται και λίγη μαγειρική σόδα ή ξίδι, υλικά που πολλοί έχουν ήδη στο σπίτι και χρησιμοποιούν συχνά για ήπιο καθαρισμό. Η σόδα μπορεί να βοηθήσει με τις μυρωδιές, ενώ το ξίδι χρησιμοποιείται συχνά για ελαφριά άλατα. Το βασικό, όμως, είναι να μη γίνονται επικίνδυνοι συνδυασμοί με χημικά καθαριστικά, ειδικά με χλωρίνη.


Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι πως τα παγάκια δεν αντικαθιστούν το κανονικό καθάρισμα της τουαλέτας. Δεν θα λύσουν πρόβλημα έντονης βρωμιάς, δεν θα εξαφανίσουν επίμονα άλατα και σίγουρα δεν μπορούν να ξεβουλώσουν την αποχέτευση. Είναι περισσότερο ένα μικρό κόλπο για την εβδομαδιαία συντήρηση της λεκάνης, ειδικά όταν δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

Αν η τουαλέτα μυρίζει έντονα, αν το νερό αργεί να φύγει ή αν υπάρχει συχνό βούλωμα, τότε το πρόβλημα δεν λύνεται με παγάκια. Εκεί χρειάζεται πιο προσεκτικός καθαρισμός ή, σε κάποιες περιπτώσεις, υδραυλικός.

 

 


Ως απλό tip, πάντως, έχει ένα πλεονέκτημα: δεν κοστίζει, δεν θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία και μπορεί να βοηθήσει στη βασική υγιεινή της λεκάνης. Αρκεί να μην το αντιμετωπίζουμε σαν μαγική λύση. Γιατί άλλο ένα μικρό κόλπο συντήρησης και άλλο η πραγματική καθαριότητα.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραγγέλνεις από Temu ή Shein; Έρχονται νέες χρεώσεις - Πού κρύβεται η «παγίδα»
Καταστράφηκε ολοσχερώς: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Ζημιές σε άλλα δύο
Καιρός: Αυξάνονται τα μποφόρ το απόγευμα – Επιστροφή για βροχές στα ορεινά – Πότε θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Ιουνίου - Ο βίος των δύο Αγίων που τιμάει η Εκκλησία
Iσραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ
Μία αστροναύτης είδε κάτι στη Γη που την τάραξε κυριολεκτικά – Τι αποκάλυψε για την ξηρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η Προεδρία της Βουλής, η υπόθεση «Σάντυ» και το Καζακστάν

 04.06.2026 - 07:53
Επόμενο άρθρο

BINTEO: Καρέ-καρέ η παραλίγο τραγωδία στη Λευκωσία - Ντελιβεράς που έπεσε στην άσφαλτο για να αποφύγει σύγκρουση

 04.06.2026 - 08:07
Προεδρία της Βουλής: Άγνωστος Χ η Άμεση Δημοκρατία - Τα σενάρια στήριξης Νικόλα από το ΕΛΑΜ και η μάχη των αριθμών

Προεδρία της Βουλής: Άγνωστος Χ η Άμεση Δημοκρατία - Τα σενάρια στήριξης Νικόλα από το ΕΛΑΜ και η μάχη των αριθμών

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, εξελίσσεται η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής-η πρώτη πράξη μετά τις βουλευτικές εκλογές- καθώς κανένα από τα βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν φαίνεται να διαθέτει από μόνο του, την απαιτούμενη πλειοψηφία των 29 ψήφων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρία της Βουλής: Άγνωστος Χ η Άμεση Δημοκρατία - Τα σενάρια στήριξης Νικόλα από το ΕΛΑΜ και η μάχη των αριθμών

Προεδρία της Βουλής: Άγνωστος Χ η Άμεση Δημοκρατία - Τα σενάρια στήριξης Νικόλα από το ΕΛΑΜ και η μάχη των αριθμών

  •  04.06.2026 - 06:36
Iσραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ

Iσραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ

  •  04.06.2026 - 06:48
Υπόθεση «Σάντυ»: Η Αστυνομία απέρριψε τις καταγγελίες, ξεκινά νέα διερεύνηση για τα μηνύματα - Η αντίδραση Δρουσιώτη

Υπόθεση «Σάντυ»: Η Αστυνομία απέρριψε τις καταγγελίες, ξεκινά νέα διερεύνηση για τα μηνύματα - Η αντίδραση Δρουσιώτη

  •  04.06.2026 - 06:38
Καταστράφηκε ολοσχερώς: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Ζημιές σε άλλα δύο

Καταστράφηκε ολοσχερώς: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Ζημιές σε άλλα δύο

  •  04.06.2026 - 06:24
Καιρός: Αυξάνονται τα μποφόρ το απόγευμα – Επιστροφή για βροχές στα ορεινά – Πότε θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία

Καιρός: Αυξάνονται τα μποφόρ το απόγευμα – Επιστροφή για βροχές στα ορεινά – Πότε θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία

  •  04.06.2026 - 06:28
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Ιουνίου - Ο βίος των δύο Αγίων που τιμάει η Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Ιουνίου - Ο βίος των δύο Αγίων που τιμάει η Εκκλησία

  •  04.06.2026 - 06:31
Παραγγέλνεις από Temu ή Shein; Έρχονται νέες χρεώσεις - Πού κρύβεται η «παγίδα»

Παραγγέλνεις από Temu ή Shein; Έρχονται νέες χρεώσεις - Πού κρύβεται η «παγίδα»

  •  04.06.2026 - 06:39
Αποφέρουν καρπούς οι νυχτερινές περιπολίες της Αστυνομίας - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα για διαρρήξεις και κλοπές

Αποφέρουν καρπούς οι νυχτερινές περιπολίες της Αστυνομίας - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα για διαρρήξεις και κλοπές

  •  04.06.2026 - 06:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα