VIDEO: Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

Παίρνεις παγάκια από την κατάψυξη, τα ρίχνεις στη λεκάνη της τουαλέτας, τραβάς το καζανάκι και κάνεις τον... σταυρό σου να μην σε δει κάνα μάτι μέσα στο σπίτι, γιατί άντε να τους εξηγήσεις. Κι όμως, αυτή η απλή κίνηση έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ξανά ως ένα μικρό tip καθαριότητας για το μπάνιο.

Η λογική πίσω από το κόλπο δεν είναι τόσο περίεργη όσο ακούγεται. Τα παγάκια, καθώς παρασύρονται από το νερό, χτυπούν στα εσωτερικά τοιχώματα της λεκάνης και μπορούν να βοηθήσουν να ξεκολλήσουν μικρά υπολείμματα, άλατα ή βρωμιά που έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται. Δεν κάνουν θαύματα, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια απλή κίνηση συντήρησης ανάμεσα στους τακτικούς καθαρισμούς.



Πώς λειτουργεί το κόλπο με τα παγάκια στη λεκάνη

Η διαδικασία είναι απλή. Ρίχνεις μια ποσότητα από παγάκια μέσα στη λεκάνη και στη συνέχεια τραβάς το καζανάκι. Η απότομη κίνηση του νερού, μαζί με την τριβή που δημιουργούν τα παγάκια όσο μετακινούνται, μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό σημείων που δεν καθαρίζονται πάντα εύκολα με ένα απλό πέρασμα.

Σε κάποιες εκδοχές του ίδιου κόλπου, χρησιμοποιείται και λίγη μαγειρική σόδα ή ξίδι, υλικά που πολλοί έχουν ήδη στο σπίτι και χρησιμοποιούν συχνά για ήπιο καθαρισμό. Η σόδα μπορεί να βοηθήσει με τις μυρωδιές, ενώ το ξίδι χρησιμοποιείται συχνά για ελαφριά άλατα. Το βασικό, όμως, είναι να μη γίνονται επικίνδυνοι συνδυασμοί με χημικά καθαριστικά, ειδικά με χλωρίνη.



Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι πως τα παγάκια δεν αντικαθιστούν το κανονικό καθάρισμα της τουαλέτας. Δεν θα λύσουν πρόβλημα έντονης βρωμιάς, δεν θα εξαφανίσουν επίμονα άλατα και σίγουρα δεν μπορούν να ξεβουλώσουν την αποχέτευση. Είναι περισσότερο ένα μικρό κόλπο για την εβδομαδιαία συντήρηση της λεκάνης, ειδικά όταν δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

Αν η τουαλέτα μυρίζει έντονα, αν το νερό αργεί να φύγει ή αν υπάρχει συχνό βούλωμα, τότε το πρόβλημα δεν λύνεται με παγάκια. Εκεί χρειάζεται πιο προσεκτικός καθαρισμός ή, σε κάποιες περιπτώσεις, υδραυλικός.



Ως απλό tip, πάντως, έχει ένα πλεονέκτημα: δεν κοστίζει, δεν θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία και μπορεί να βοηθήσει στη βασική υγιεινή της λεκάνης. Αρκεί να μην το αντιμετωπίζουμε σαν μαγική λύση. Γιατί άλλο ένα μικρό κόλπο συντήρησης και άλλο η πραγματική καθαριότητα.

Πηγή: gazzetta.gr