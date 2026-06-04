VIDEO: Φειδίας και Αννίτα - «Οι τρεις πολιτικές που έφεραν τη συμφωνία» - Πώς θα συνεργαστούν ΔΗΣΥ και Άμεση Δημοκρατία

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δημοσίευσε ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, αναφέρθηκε πως οι τρεις πολιτικές αφορούν το δημογραφικό ζήτημα, το συνταξιοδοτικό σύστημα και το στεγαστικό πρόβλημα, τα οποία παρουσιάζονται ως κρίσιμες προτεραιότητες για την κοινωνική και οικονομική πολιτική.

Η πλευρά της Άμεσης Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι οι συγκλίσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη στήριξη της υποψηφιότητας της κ. Δημητρίου, στο πλαίσιο των διεργασιών για την εκλογή Προέδρου της Βουλής.

Η συζήτηση, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών συνεργασιών στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, με τους δύο να τονίζουν στο τέλος του βίντεο ότι είναι «έτοιμοι να συνεργαστούν για το καλό των πολιτών».

Δείτε βίντεο: