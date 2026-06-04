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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Φειδίας και Αννίτα - «Οι τρεις πολιτικές που έφεραν τη συμφωνία» - Πώς θα συνεργαστούν ΔΗΣΥ και Άμεση Δημοκρατία

 04.06.2026 - 21:03
VIDEO: Φειδίας και Αννίτα - «Οι τρεις πολιτικές που έφεραν τη συμφωνία» - Πώς θα συνεργαστούν ΔΗΣΥ και Άμεση Δημοκρατία

Σε κοινή τοποθέτηση, ο Φειδίας Παναγιώτου και η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκαν στη συνεργασία που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της εκλογής της στην Προεδρία της Βουλής, εξηγώντας ότι η στήριξη βασίστηκε σε τρεις συγκεκριμένους πολιτικούς άξονες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πώς η Αννίτα εξασφάλισε τη στήριξη της Άμεσης Δημοκρατίας: Οι τρεις πολιτικές - Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δημοσίευσε ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, αναφέρθηκε πως οι τρεις πολιτικές αφορούν το δημογραφικό ζήτημα, το συνταξιοδοτικό σύστημα και το στεγαστικό πρόβλημα, τα οποία παρουσιάζονται ως κρίσιμες προτεραιότητες για την κοινωνική και οικονομική πολιτική.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πώς η Αννίτα εξασφάλισε τη στήριξη της Άμεσης Δημοκρατίας: Οι τρεις πολιτικές - Δείτε βίντεο

Η πλευρά της Άμεσης Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι οι συγκλίσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη στήριξη της υποψηφιότητας της κ. Δημητρίου, στο πλαίσιο των διεργασιών για την εκλογή Προέδρου της Βουλής.

Η συζήτηση, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών συνεργασιών στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, με τους δύο να τονίζουν στο τέλος του βίντεο ότι είναι «έτοιμοι να συνεργαστούν για το καλό των πολιτών».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αννίτα Δημητρίου: Από το «εκτός ψηφοδελτίου» στην κορυφή της κυπριακής πολιτικής σκηνής

Δείτε βίντεο: 

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Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό σε μια πολιτική διαδρομή που μέσα σε δέκα χρόνια την οδήγησε από μια δύσκολη εσωκομματική δοκιμασία στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και στην Προεδρία της Βουλής.

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