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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόφαση-σταθμός από το Κακουργιοδικείο: Δις ισόβια στον 25χρονο για το διπλό φονικό στον Αρακαπά

 09.06.2026 - 12:07
Απόφαση-σταθμός από το Κακουργιοδικείο: Δις ισόβια στον 25χρονο για το διπλό φονικό στον Αρακαπά

Άκουσε σήμερα την ποινή του ο 25χρονος κατηγορούμενος για το άγριο έγκλημα που διαπράχθηκε στις 30 Ιουλίου 2024 στον Αρακαπά με θύματα τους, Ανδρέα Κουζούπη και David Chmelar από τη Σλοβακία.

Το Δικαστήριο επέβαλε στον 25χρονο κατηγορούμενο δύο διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης (δις ισόβια), μια απόφαση που διαφοροποιείται από τη συνήθη πρακτική των συντρέχουσων ποινών και αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά οποιοδήποτε μελλοντικό αίτημα του καταδικασθέντος για αποφυλάκιση υπό όρους.

​Η ομόφωνη απόφαση του Κακουργιοδικείου ήρθε ως συνέχεια της ανατροπής των δεδομένων σε προηγούμενη δικάσιμο, όταν ο 25χρονος άλλαξε τη στάση του και παραδέχθηκε ενοχή στις δύο κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης που συγκλόνισε το παγκύπριο, τα δύο θύματα είχαν δολοφονηθεί με κυνηγετικό όπλο στις 30 Ιουλίου 2024 στην περιοχή του Αρακαπά, και στη συνέχεια εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα σε όχημα σε χωματόδρομο στην περιοχή Ληστρόβουνος της επαρχίας Λεμεσού.

​Στο σκεπτικό της απόφασης του, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε με τρόπο που επέδειξε πλήρη περιφρόνηση προς το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι με τις πράξεις του «βύθισε στο πένθος δύο οικογένειες». Παράλληλα, οι δικαστές επεσήμαναν ότι, παρά το γεγονός πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επρόκειτο για δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες εγκληματικές ενέργειες, δικαιολογώντας έτσι τη διαδοχικότητα των ποινών. Για τη νομική τεκμηρίωση της απόφασης, το Κακουργιοδικείο βασίστηκε και στο δεδικασμένο της γνωστής υπόθεσης της τριπλής δολοφονίας με καταδικασθέντα τον Χριστάκη Θωμά (γνωστό ως «Λόκατζη»), όπου το Εφετείο είχε ομοίως επιβάλει διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης.

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