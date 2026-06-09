Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕκδοση προσώπων που συνελήφθησαν για διεθνή απάτη 700 εκατομμυρίων ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκδοση προσώπων που συνελήφθησαν για διεθνή απάτη 700 εκατομμυρίων ευρώ

 09.06.2026 - 12:10
Εκδοση προσώπων που συνελήφθησαν για διεθνή απάτη 700 εκατομμυρίων ευρώ

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η εκδίκαση όλων των δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση επτά προσώπων που συνελήφθησαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, για διεθνή απάτη με λεία περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανακοίνωση από τη Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι τα επτά πρόσωπα συνελήφθησαν στις 27 Οκτωβρίου 2025, στη Λεμεσό, οπότε έλαβε χώρα παγκύπρια, συντονισμένη κοινή επιχείρηση μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και Βελγίου.

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελίες που έγιναν σε Γαλλία και Βέλγιο ότι ομάδα οργανωμένων προσώπων, μεταξύ αυτών τα επτά εκζητούμενα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας εφαρμογές, εξαπατούσαν διάφορους χρήστες του Διαδικτύου να προβούν σε επενδύσεις, πείθοντας τους να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους συγκεκριμένο λογισμικό, με το οποίο μπορούσε να ελεγχθεί η πρόσβαση σε αυτόν, και δημιουργώντας ψεύτικους λογαριασμούς εκ μέρους των θυμάτων προέβαιναν σε ψεύτικες επενδύσεις που απέφεραν ψεύτικες αποδόσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, στην πραγματικότητα τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από την οργανωμένη αυτή ομάδα και ακολούθως, γινόταν ξέπλυμα των χρημάτων αυτών μέσω αλυσίδων (blockchains).

Κατά την ακροαματική διαδικασία, τόσο πρωτοδίκως όσο και κατ’ έφεση, οι εκζητούμενοι ήγειραν αρκετά νομικά ζητήματα, προσδοκώντας στην μη εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Οι θέσεις των εκζητουμένων απορρίφθηκαν και τα πρόσωπα εκδόθηκαν σε Βέλγιο και Γαλλία.

Για τον χειρισμό των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης συστάθηκε ομάδα νομικών λειτουργών αποτελούμενοι από τις Δικηγόρους της Δημοκρατίας Λουΐζα Σίγαρ, Στάλω Παπουή, Νικολέτα Παπούτσα και Μαρίνα Φωτιάδου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υγειονομικές Υπηρεσίες: Έκκληση για αυστηρότερους ελέγχους στo delivery - Παράπονα για ακαθαρσίες στο κιβώτιο παράδοσης τροφίμων
Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή
Μεταγραφικό: Η επίσημη θέση του Άρη για Κακουλλή-ΑΙΚ και για Μοντνόρ
«Χρειάζομαι προσοχή»: Τι κρύβεται πίσω από την ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση
Απόφαση-σταθμός από το Κακουργιοδικείο: Δις ισόβια στον 25χρονο για το διπλό φονικό στον Αρακαπά
Έρχεται ολική έκλειψη ηλίου το καλοκαίρι - Πότε θα συμβεί, πού θα τη δουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόφαση-σταθμός από το Κακουργιοδικείο: Δις ισόβια στον 25χρονο για το διπλό φονικό στον Αρακαπά

 09.06.2026 - 12:07
Επόμενο άρθρο

Πήρε αναβολή η υπόθεση εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών λόγω μη προσκόμισης συνόλου εγγράφων

 09.06.2026 - 12:24
Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθούν τα δεδομένα ώστε να διεξαχθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

  •  09.06.2026 - 11:03
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανάμεσα σε δύο μέτωπα: Το φλερτ ΔΗΚΟ-ΔΗΣΥ και οι διεργασίες σε ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανάμεσα σε δύο μέτωπα: Το φλερτ ΔΗΚΟ-ΔΗΣΥ και οι διεργασίες σε ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ

  •  09.06.2026 - 11:34
«Μαύρη τρύπα» ο ΚΟΑ: Το πόρισμα-καταπέλτης της Ελεγκτικής για το «κλειστό σύστημα» της ΚΟΠ, τα γυμναστήρια-φαντάσματα και το χάος των εκατομμυρίων

«Μαύρη τρύπα» ο ΚΟΑ: Το πόρισμα-καταπέλτης της Ελεγκτικής για το «κλειστό σύστημα» της ΚΟΠ, τα γυμναστήρια-φαντάσματα και το χάος των εκατομμυρίων

  •  09.06.2026 - 09:02
Απόφαση-σταθμός από το Κακουργιοδικείο: Δις ισόβια στον 25χρονο για το διπλό φονικό στον Αρακαπά

Απόφαση-σταθμός από το Κακουργιοδικείο: Δις ισόβια στον 25χρονο για το διπλό φονικό στον Αρακαπά

  •  09.06.2026 - 12:07
Υγειονομικές Υπηρεσίες: Έκκληση για αυστηρότερους ελέγχους στo delivery - Παράπονα για ακαθαρσίες στο κιβώτιο παράδοσης τροφίμων

Υγειονομικές Υπηρεσίες: Έκκληση για αυστηρότερους ελέγχους στo delivery - Παράπονα για ακαθαρσίες στο κιβώτιο παράδοσης τροφίμων

  •  09.06.2026 - 11:54
Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή

Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή

  •  09.06.2026 - 11:51
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις εργασία στον Δήμο Αγίας Νάπας - Αναλυτικά οι μισθοί

Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις εργασία στον Δήμο Αγίας Νάπας - Αναλυτικά οι μισθοί

  •  09.06.2026 - 10:10
Aεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει στα δικαιώματα των επιβατών μετά την ιστορική συμφωνία της ΕΕ - Κρυφές χρεώσεις και καθυστερήσεις

Aεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει στα δικαιώματα των επιβατών μετά την ιστορική συμφωνία της ΕΕ - Κρυφές χρεώσεις και καθυστερήσεις

  •  09.06.2026 - 09:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα