Ψηφιακό πορτοφόλι: Δέσμευση Κύπρου για ενσωμάτωση μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας ως τις αρχές του 2027

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη των εργασιών, ο κ. Δαμιανού υπογράμμισε ότι η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αποτέλεσε κορυφαία προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. «Η Προεδρία μας εστίασε στην προώθηση συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο, αλλά και στην επίτευξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας σε επίπεδο Ένωσης», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το πρότυπο - blueprint της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, ο υφυπουργός τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησής της σε εθνικό επίπεδο. «Η Κύπρος δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει το blueprint σε εθνικό επίπεδο πρώτα από όλα, και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το ενσωματώσουμε στο εθνικό μας πορτοφόλι έως τις αρχές του 2027», είπε.

Παρακάμπτοντας επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, μεταξύ άλλων για το ζήτημα των VPN, ο κ. Δαμιανού επεσήμανε ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών. «Πιστεύουμε, και νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών, ότι πρόκειται για μια πολύ σταθερή, πολύ σημαντική λύση που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αυτό που θέλουμε να κάνουμε», τόνισε. Επισήμανε ωστόσο ότι καμία λύση δεν μπορεί να είναι εκατό τοις εκατό αδιάβλητη.

Στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου βρίσκονται τρεις φάκελοι αρχεία, όπως είπε ο Υφυπουργός, αποτελούν «βασικά δομικά στοιχεία του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» στο πλαίσιο της στρατηγικής «Μία Ευρώπη, μία αγορά»: η γενική προσέγγιση για το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Πορτοφόλι, οι εκθέσεις προόδου για τον Νόμο για τα Ψηφιακά Δίκτυα και η αναθεώρηση του Νόμου για την Κυβερνοασφάλεια.

Το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Πορτοφόλι χαρακτηρίστηκε από τον Υφυπουργό ως «ναυαρχίδα του ψηφιακού πακέτου» και βασικός καταλύτης για τον «χάρτη πορείας του 28ου Καθεστώτος», καθώς θα παρέχει στις επιχειρήσεις μια ασφαλή, αξιόπιστη και εναρμονισμένη ψηφιακή ταυτότητα σε όλα τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, ερώτηση για τον Νόμο για τα Ψηφιακά Δίκτυα ανέδειξε τις εμμένουσες δυσκολίες στο αρχείο. Ο κ. Δαμιανού παραδέχτηκε ότι τα πιο αμφιλεγόμενα άρθρα, όπως αυτά για τη διακυβέρνηση του φάσματος και τη ρύθμιση πρόσβασης, παραμένουν ανοικτά. «Η έκθεση προόδου αντικατοπτρίζει ακριβώς την πολυπλοκότητα αυτού του αρχείου», παραδέχτηκε, επισημαίνοντας ότι η Προεδρία ακολούθησε διπλή προσέγγιση: συζήτηση επί των άρθρων, αλλά και τεχνικά workshops ώστε τα κράτη μέλη να κατανοήσουν πληρέστερα τις προτάσεις της Επιτροπής. «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να συνεχίσουμε με σκληρή δουλειά», σημείωσε, εκφράζοντας ελπίδα για μια «πολύ σταθερή βάση» παραδοτέα στην επόμενη Ιρλανδική Προεδρία.

Σε ερώτηση για το πακέτο τεχνολογικής κυριαρχίας που παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Δαμιανού το χαρακτήρισε ως κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, επιφυλάσσοντας ωστόσο οποιαδήποτε οριστική εκτίμηση για αργότερα, καθώς χρειάζεται εμβάθυνση και εξονυχιστική μελέτη. «Πρόκειται για πολύ πρόσφατη ανακοίνωση», τόνισε.

Ο Υφυπουργός φρόντισε να αποσαφηνίσει ότι το μότο της Κυπριακής Προεδρίας για μια «αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο» δεν αντιτίθεται στην ανάπτυξη των ιδίων δυνατοτήτων. «Ανοικτοί στον κόσμο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην ανάπτυξη των δικών μας δυνατοτήτων. Σημαίνει ότι πρέπει παράλληλα να είμαστε ανοικτοί ώστε να μπορούμε να αξιοποιούμε την καλύτερη παγκόσμια τεχνολογία που είναι διαθέσιμη», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι νέφος, δεδομένα και ημιαγωγοί αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες αυτής της ικανότητας.

Σχετικά με τις δορυφορικές επικοινωνίες και το αμφιλεγόμενο ζήτημα της δέσμευσης συχνοτήτων για το EDIS, ο κ. Δαμιανού απέφυγε να προεξοφλήσει τη συζήτηση.

Κλείνοντας, ο κ. Δαμιανού εξέφρασε - στο πλαίσιο του απολογισμού της Κυπριακής Προεδρίας -την ελπίδα για ολοκλήρωση και του ψηφιακού omnibus απλοποίησης παρά τον περιορισμένο εναπομένοντα χρόνο. «Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πακέτο, παρά τη σύντομη περίοδο που απομένει», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η σημερινή ατζέντα του Συμβουλίου, επανέλαβε ότι «αντικατοπτρίζει το έργο που έχουμε επιτελέσει κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε μηνών» και συνάδει με το βασικό σύνθημα της Προεδρίας: «Μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο», ενώ ευχήθηκε στην επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία κάθε επιτυχία στη συνέχιση αυτής της δουλειάς.