ΠτΔ: «Απτά τα αποτελέσματα της στεγαστικής μας πολιτικής»

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, στην παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να υπογραμμίζει, στην ομιλία του, τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, «μιας πρόκλησης που δεν αγγίζει μόνο την Κύπρο, αλλά το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Εξέφρασε δε τη χαρά του που «με πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το θέμα της προσιτής στέγης έχει γίνει πλέον θέμα συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο» και υπενθύμισε την πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ που έγινε στην Κύπρο, το οποίο απασχόλησε κατά κύριο λόγο η προσιτή κατοικία.

«Με ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει παρουσιαστεί από την Πρόεδρο της Κομισιόν το σχέδιο για την προσιτή στέγη και την ίδια στιγμή, πάλι με δικές μας ενέργειες, καταφέραμε να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους στα θέματα του Στεγαστικού, το οποίο δεν ήταν ανάμεσα στους τομείς που μπορούσες να αξιοποιήσεις ευρωπαϊκούς πόρους. Με ενέργειες και της Κυπριακής Δημοκρατίας πετύχαμε αυτό τον στόχο, έτσι ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερους πόρους στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην πολιτική της Κυβέρνησής για το Στεγαστικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέδειξε ότι αυτή «στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, σε ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό και χαίρομαι πραγματικά γιατί υπάρχουν απτά αποτελέσματα».

Στη βάση αυτού του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, συνέχισε, αναγνωρίστηκε ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης στην προσπάθεια εξεύρεσης αποτελεσματικών λύσεων στο Στεγαστικό. Σημείωσε πως, τα τελευταία χρόνια, η Κυβέρνηση έχει αναβαθμίσει τον ΚΟΑΓ, στον οποίον εκχωρήθηκαν αναβαθμισμένες αρμοδιότητες, ενισχύοντας τον ρόλο του ως εκτελεστικού βραχίονα της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους.

Ενδεικτικά, υπενθύμισε ότι, μετά τον τερματισμό του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, που ήταν η βασική πηγή εσόδων του, ο Οργανισμός περιέλθει σε μια μακρά περίοδο περιορισμένης δραστηριότητας και τόνισε πως «για να ανατρέψουμε αυτή τη δυσμενή κατάσταση, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών έγιναν συγκεκριμένη μελέτη και σχεδιασμός και εξασφαλίστηκαν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και νέες πηγές εσόδων για τον Οργανισμό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επαναλειτουργήσει ουσιαστικά, να επιταχύνει τον σχεδιασμό του και την υλοποίηση έργων προσιτής κατοικίας σε ολόκληρη την Κύπρο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η απόφασή για διασύνδεση του Ειδικού Ταμείου Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ με το Σχέδιο Πολεοδομικών Κινήτρων και τα αντισταθμιστικά οφέλη από διάφορα άλλα Σχέδια που υλοποιούνται «έφερε αποτελέσματα και επιτρέπει ήδη στον Οργανισμό να προχωρεί σε νέα έργα και σε σημαντική αύξηση του αποθέματος προσιτής κατοικίας».

Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απόφαση, αλλά έκανε μελέτες, έρευνες και ένα ολοκληρωμένο πλάνο, ενώ «δεδομένης της αποφασιστικότητάς μας να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη στεγαστική κρίση, με έμφαση στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος και ιδιαίτερα της προσιτής κατοικίας, προχωρήσαμε σε ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του ΚΟΑΓ, αναθέτοντάς του πρόσθετες εκτελεστικές αρμοδιότητες για εφαρμογή της ολοκληρωμένης στεγαστικής στρατηγικής του κράτους».

«Η στρατηγική και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σε συνέχεια σοβαρής, εμπεριστατωμένης μελέτης είναι ξεκάθαρες και στοχευμένες, περισσότερες κατοικίες, ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, αξιοποίηση κρατικής γης, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και παρεμβάσεις που προσφέρουν πραγματικές λύσεις στους πολίτες», συμπλήρωσε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής καταγράφονται στα ίδια τα δεδομένα, καθώς, μέσω της ταχείας αδειοδότησης, σχεδόν 3.000 οικιστικές μονάδες και άλλες 900 πολυκατοικίες αδειοδοτήθηκαν εντός 40 και 80 εργάσιμων ημερών, αντίστοιχα, ενώ αξιοποιώντας τη διαθέσιμη κρατική γη και επενδύοντας €75 εκατομμύρια, «προχωρούμε με την υλοποίηση του Σχεδίου Ανέγερσης 500 Προσιτών Κατοικιών, για στέγαση νεαρών ζευγαριών ανά το παγκύπριο».

Την ίδια ώρα, συνέχισε, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα και με στόχο την αύξηση του οικιστικού αποθέματος, υλοποιούνται τα Σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, τα οποία θα αποδώσουν πέραν των 2.500 οικιστικών μονάδων την επόμενη διετία, εκ των οποίων οι 400 θα διατεθούν στην αγορά προσιτής κατοικίας.

Επιπλέον, υπέδειξε, μέσω των Σχεδίων αυτών, ποσό που ξεπερνά τα €12,5 εκατομμύρια θα καταβληθεί στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ για την υλοποίηση περισσότερων έργων προσιτής κατοικίας.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, σε συγκεκριμένα στεγαστικά μέτρα που υλοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών, κυρίως των νέων, έχουν διατεθεί την τελευταία διετία σχεδόν €200 εκατομμύρια, από τα οποία έχουν επωφεληθεί 5,657 συμπολίτες μας.

Υπενθυμίζοντας ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας του προϋπολογισμού του 2027, τόνισε πως «το στεγαστικό είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας σε συζητήσεις που έχω με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, και όλα αυτά που ανέφερα είναι μόνο μερικές από τις πολιτικές που όχι εξαγγείλαμε αλλά εφαρμόζουμε σε σχέση με την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη βάση συγκεκριμένης έρευνας, μελέτης, σχεδιασμού».

Αναφερόμενος στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΚΟΑΓ, ο Πρόεδρος είπε πως εντός του 2026 βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης 244 οικιστικές μονάδες προς πώληση σε προσιτή τιμή και 192 μονάδες με προσιτό ενοίκιο, ενώ παράλληλα προχωρεί η διαδικασία διαχωρισμού 135 οικοπέδων σε περιοχές της Λευκωσίας, της Λάρνακας, της Λεμεσού και της Πάφου.

«Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει πλάνο, σχεδιασμός, ξεκάθαρη πολιτική βούληση, τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμοδίων φορέων», είπε και πρόσθεσε ότι «είναι ακριβώς τέτοιες συνέργειες που χρειαζόμαστε, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας».

Συγχαίροντας τη Διοίκηση, τα μέλη και το προσωπικό του ΚΟΑΓ «για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν με επαγγελματισμό και κοινωνική ευαισθησία», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το έργο «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ», θα αποτελέσει μια σύγχρονη και ζωντανή κοινότητα, προσφέροντας ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική στους ανθρώπους που θα το επιλέξουν για να δημιουργήσουν το μέλλον τους.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΟΑΓ, Θησέας Ιωάννου, ανέφερε πως η κατασκευή του έργου «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ», άρχισε πριν από μερικές εβδομάδες και θα αποτελείται από 29 ημιανεξάρτητες κατοικίες τριών υπνοδωματίων, ενώ ο σχεδιασμός του είναι αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Με τιμές πώλησης που αρχίζουν από €263.500, σημείωσε, οι κατοικίες του έργου προσφέρονται σε επίπεδα που είναι πέραν του 20% χαμηλότερα από τις επικρατούσες τιμές της αγοράς στην Επαρχία Λεμεσού, «αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ποιοτική κατοικία μπορεί να είναι και προσιτή».

«Στρατηγικός στόχος του ΚΟΑΓ, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, παραμένει η ενίσχυση της παραγωγής προσιτής κατοικίας μέσω της υλοποίησης νέων οικιστικών αναπτύξεων και της αξιοποίησης των διαθέσιμων στεγαστικών εργαλείων και κινήτρων», συμπλήρωσε.

Υπογραμμίζοντας το διαρκές ενδιαφέρον και της στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εσωτερικών προς το έργο του ΚΟΑΓ, ο κ. Ιωάννου είπε πως, ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου στις πολιτικές προώθησης προσιτής κατοικίας.

Μέσα από την εφαρμογή των πολεοδομικών κινήτρων, πρόσθεσε, έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται πρόσθετες οικονομικές ροές προς τον ΚΟΑΓ, οι οποίες επαναεπενδύονται σε νέα στεγαστικά έργα και κοινωνικές στεγαστικές παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ