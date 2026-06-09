VIDEO: Ανατροπή στις συσκευασίες προϊόντων: Τι θα πληρώνουμε επιπλέον και πώς θα επιστρέφονται τα χρήματα

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσαν τα PFAS, μια μεγάλη κατηγορία συνθετικών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, και σε ορισμένες συσκευασίες τροφίμων. Οι ουσίες αυτές είναι γνωστές για την ιδιαίτερα μεγάλη ανθεκτικότητά τους, καθώς παραμένουν στο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται λόγω ιδιοτήτων όπως η αντοχή στο νερό, το λίπος και τους λεκέδες.

Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», ο πρώην πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων και πρώην βουλευτής, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι από τις 12 Αυγούστου 2026 τίθεται σε εφαρμογή νέα ευρωπαϊκή υποχρέωση, η οποία θα επηρεάσει άμεσα τις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν ή διαθέτουν προϊόντα στην αγορά, καθώς και τους τομείς της εστίασης και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων σε σχετικό μητρώο. Όπως σημείωσε, κάθε επιχείρηση που εισάγει προϊόντα από το εξωτερικό ή τα παράγει και τα διαθέτει στην κυπριακή αγορά θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό ως προς την πρακτική εφαρμογή του μέτρου.

Παράλληλα, ο κ. Θεοπέμπτου αναφέρθηκε στο εγγυοδοτικό σύστημα που θα πρέπει να εφαρμοστεί έως το 2029. Σύμφωνα με αυτό, κατά την αγορά προϊόντων όπως τα αναψυκτικά, οι καταναλωτές θα καταβάλλουν ένα επιπλέον ποσό, για παράδειγμα 10 σεντ ανά συσκευασία. Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται όταν η άδεια συσκευασία παραδίδεται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Με άλλα λόγια, μέσα στα επόμενα δυόμισι χρόνια αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα επιστροφής χρημάτων, το οποίο θα στοχεύει στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας. Ωστόσο, ο πρώην βουλευτής υπογράμμισε ότι απαιτείται έγκαιρη διαβούλευση και σωστός σχεδιασμός, ώστε να αποφευχθούν τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν, όπως αυτά που σχετίζονται με τις παράλληλες εισαγωγές.

Κλείνοντας, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία του Κινήματος Οικολόγων από τη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ένας σημαντικός μηχανισμός ελέγχου περιβαλλοντικών παραβάσεων στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την πρώτη γραμμή της πολιτικής δράσης, δίνοντας χώρο στη νέα γενιά να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

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