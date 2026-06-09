Κατήγγειλε την Κυπριακή Δημοκρατία στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας η Ισότητα

Στην πολυσέλιδη προσφυγή, η οποία κατατέθηκε στις 8 Ιουνίου 2026, η συντεχνία υποστηρίζει ότι υφίσταται συστηματική παραβίαση των αρχών της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επικαλούμενη παραβιάσεις των Συμβάσεων 87, 98, 135, 151 και 190 του ILO.

Όπως αναφέρει στο κείμενο καταγγελίας η Ισότητα, η καταγγελία αφορά «τη συντονισμένη άσκηση δημόσιας εξουσίας από το κράτος, υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη, με σκοπό, να στοχοποιήσει και να αποδυναμώσει έναν εκλεγμένο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, να αποκλείσει την Ισότητα από τη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης, να χορηγήσει ασύμμετρη και αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση σε ανταγωνιστική οργάνωση, και να διαιωνίσει μια διαρθρωτική σύγκρουση συμφερόντων» προς όφελος της ΠΑΣΥΔΥ, όπως αναφέρει.

Στην προσφυγή η συντεχνία επικαλείται στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και τις χορηγίες προς την ΠΑΣΥΔΥ ύψους 8,4 εκατ. ευρώ από το 2017 μέχρι το το 2025, αντιπαραβάλλοντας ότι στην περίπτωση της συντεχνίας Ισότητα, οι χορηγίες ήταν μηδενικές.

Η συντεχνία αναφέρει επίσης ότι αποκλείεται από τη Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ), στην οποία συμμετέχει μόνο η ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και από διαβουλεύσεις για σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα, οι κανονισμοί αδειών και η ΑΤΑ.

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται επίσης η υπόθεση του αντιπροέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων και εκπροσώπου Τύπου της Ισότητας, Γιώργου Μαλτέζου, για τον οποίο γίνεται λόγος περί στοχευμένων διοικητικών ενεργειών και πειθαρχικών διαδικασιών που, σύμφωνα με τη συντεχνία, συνδέονται άμεσα με τη συνδικαλιστική του δράση.

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι η αιφνίδια μετάθεσή του από το σύστημα βαρδιών σε θέση γραφείου, η έναρξη πειθαρχικής διερεύνησης και οι περιορισμοί στην άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων συνιστούν μορφές αντισυνδικαλιστικών αντιποίνων και αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της ανεξάρτητης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.

Η Ισότητα ζητεί να εξεταστεί η υπόθεση με διαδικασία προτεραιότητας, υποστηρίζοντας ότι η εκκρεμής πειθαρχική διαδικασία ενδέχεται να επιφέρει ανεπανόρθωτες συνέπειες για τον εκλεγμένο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο και να επηρεάσει συνολικά την ανεξάρτητη συνδικαλιστική δράση στον δημόσιο τομέα.