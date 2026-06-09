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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Στο χειρουργείο ο 23χρονος - Ερευνά τις συνθήκες η Αστυνομία

 09.06.2026 - 16:08
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Στο χειρουργείο ο 23χρονος - Ερευνά τις συνθήκες η Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για τις συνθήκες τραυματισμού νεαρού άνδρα, 23 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στις 14:30, λήφθηκε πληροφορία ότι σε ανοικτό χώρο, στην περιοχή Πάνω Πολεμιδιών, βρίσκεται 23χρονος, ο οποίος φέρει τραύματα στην κοιλία, που πιθανόν να προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

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Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 23χρονος μεταφέρθηκε, με ασθενοφόρο, σε νοσοκομείο και αφού έτυχε ιατρικών εξετάσεων, εισήχθη στο χειρουργείο για επέμβαση.

Οι συνθήκες τραυματισμούς του διερευνώνται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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