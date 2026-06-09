Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Στο χειρουργείο ο 23χρονος - Ερευνά τις συνθήκες η Αστυνομία

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στις 14:30, λήφθηκε πληροφορία ότι σε ανοικτό χώρο, στην περιοχή Πάνω Πολεμιδιών, βρίσκεται 23χρονος, ο οποίος φέρει τραύματα στην κοιλία, που πιθανόν να προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 23χρονος μεταφέρθηκε, με ασθενοφόρο, σε νοσοκομείο και αφού έτυχε ιατρικών εξετάσεων, εισήχθη στο χειρουργείο για επέμβαση.

Οι συνθήκες τραυματισμούς του διερευνώνται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ