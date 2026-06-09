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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θρίλερ στη Λεμεσό: Εξαφανίστηκε με κοσμήματα αξίας €9,8 εκατομμυρίων - Τι καταγγέλει 57χρονος

 09.06.2026 - 16:31
Θρίλερ στη Λεμεσό: Εξαφανίστηκε με κοσμήματα αξίας €9,8 εκατομμυρίων - Τι καταγγέλει 57χρονος

Υπόθεση κλοπής χρυσαφικών και κοσμημάτων, μεγάλης αξίας, διερευνά η Αστυνομία, στη Λεμεσό, μετά από σχετική καταγγελία από 57χρονο, ιδιοκτήτη εταιρίας παραγωγής κοσμημάτων.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, στις 6 Ιουνίου 2026, είχε συνάντηση με 54χρονο, στον οποίο παρέδωσε χρυσαφικά και κοσμήματα, αξίας πέραν των 9,8 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό ο δεύτερος, να προβεί στην πώλησή τους. Για το σκοπό αυτό 57χρονος και 54χρονος, υπέγραψαν γραπτή συμφωνία, η οποία προνοούσε ότι ο 54χρονος θα επέστρεφε τα κοσμήματα στον 57χρονο, σε προγραμματισμένη συνάντησή τους, το απόγευμα της 8ης Ιουνίου 2026.

Ωστόσο παρά τις προσπάθειες του παραπονούμενου, να επικοινωνήσει με τον 54χρονο, αυτός δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί, με αποτέλεσμα ο 57χρονος να προχωρήσει σήμερα σε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

 

 

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