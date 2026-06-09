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ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αίγιο: Αυτοί είναι η 56χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της που βρέθηκαν δολοφονημένοι μαζί - Φωτογραφίες

 09.06.2026 - 17:20
Σοκ στο Αίγιο: Αυτοί είναι η 56χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της που βρέθηκαν δολοφονημένοι μαζί - Φωτογραφίες

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στον Λόγγο Αιγίου, όπου νεκροί εντοπίστηκαν μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της μέσα στο σπίτι τους.

Τα δύο θύματα βρέθηκαν σε λίμνη αίματος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος.

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Η άτυχη 56χρονη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 26χρονος φέρεται να δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι, ενώ έφερε και τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι.

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Ο άτυχος 26χρονος

Η μητέρα του φαίνεται πως αντιλήφθηκε την επίθεση και προσπάθησε να αντισταθεί, καθώς έφερε αμυντικά τραύματα που δείχνουν ότι πάλεψε για τη ζωή της πριν δεχθεί τα μοιραία χτυπήματα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στο ίδιο σπίτι και έχει προσαχθεί προκειμένου να καταθέσει. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που βρήκε τα δύο θύματα νεκρά όταν επέστρεψε στην κατοικία.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, ενώ το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η υπόθεση ερευνάται ως διπλή ανθρωποκτονία, με τους αξιωματικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ του άγριου εγκλήματος και να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι δύο ζωές.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

 

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