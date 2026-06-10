Πώς να ρίξετε τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς να πατήσετε off στον κλιματισμό - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί



Τέτοιες μέρες είναι πάντοτε χρήσιμες οι συμβουλές ανθρώπων που γνωρίζουν, και συγκεκριμένα ενεργειακών επιθεωρητών, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού χωρίς να …σκάσουμε από τη ζέστη.

Ρύθμιση κλιματισμού

Για τη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας του air condition έχει «χυθεί» πολύ μελάνι. Οι ειδικοί λένε ότι τα πάντα εξαρτώνται από την εξωτερική θερμοκρασία η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά την εσωτερική περισσότερο από 10-12 βαθμούς. Και γενικά ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ρύθμιση του κλιματιστικού κάτω από τους 26 βαθμούς παρά μόνο σε ειδικές περιστάσεις.

Αν έχει 37-38 βαθμούς έξω, τότε η εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να είναι στους 26.

Δεν απαγορεύει κάποιος να ρυθμιστεί το κλιματιστικό και στους 25 ή και στους 20 για τους ...μερακλήδες, αυτοί όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι για κάθε βαθμό κάτω από τους 26, η κατανάλωση αυξάνεται έως και 8% ανάλογα με το είδος του κλιματιστικού και τη συντήρηση του.



Η βέλτιστη λύση - όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ - ο κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ο συνδυασμός του κλιματιστικού με έναν ανεμιστήρα οροφής.

Με βάση τον παραπάνω κανόνα, αν έχει 40 βαθμούς έξω το κλιματιστικό πρέπει να είναι στους 28-30, κι αυτό για πολλούς είναι ανυπόφορο.

Εδώ στην εξίσωση μπαίνει ο ανεμιστήρας οροφής αριστερόστροφης λειτουργίας ώστε να …ανεβάζει προς τα πάνω τον ψυχρό αέρα που βρίσκεται στο δάπεδο και τον διαχέει στο δωμάτιο. Έτσι η αίσθηση είναι αρκετά χαμηλότερη από το 28-30 της ρύθμισης του κλιματιστικού. (Αντίστοιχα το χειμώνα, ο ανεμιστήρας πρέπει να λειτουργεί δεξιόστροφα ώστε να κρατά χαμηλά τον θερμό αέρα και να αυξάνει την αίσθηση της ζέστης).

Ο συνδυασμός και των δύο, κλιματιστικού κι ανεμιστήρα, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και 25%.

Λειτουργία κλιματισμού

Σε αντίθεση με τον χειμώνα, όταν και είναι καλύτερο να αφήνουμε το κλιματιστικό ανοιχτό όταν λείπουμε από το σπίτι καθώς η θερμότητα μπορεί να αποθηκευθεί από τοίχους, πάτωμα και ταβάνι, το καλοκαίρι πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίστροφο.

Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουμε το κλιματιστικό μέσω κάποιου app 10-15 λεπτά πριν την επιστροφή μας στο σπίτι, τότε καλύτερα να το ανοίγουμε όταν επιστρέφουμε. Θα έχουμε την ίδια αίσθηση δροσιάς με πολύ χαμηλότερη κατανάλωση.

Συντήρηση - τοποθέτηση

Η συντήρηση των σωμάτων είναι εκ των ων ουκ άνευ η οποία πρέπει να είναι και ετήσια.



Ένα αυτοσυντηρημένο κλιματιστικό καταναλώνει ακόμη και 30% λιγότερο από ένα μη συντηρημένο ή κακοσυντηρημένο.

Μόνο το πλύσιμο των φίλτρων μπορεί να μειώσει την κατανάλωση και 15%.



Ακόμη και η θέση του κλιματιστικού μετράει. Αν είναι μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, θα έχει ακόμη καλύτερη απόδοση

Παθητικός δροσισμός

Για ακόμη πιο οικονομικές λύσεις, υπάρχουν μερικά tips, πολλά από τα οποία έρχονται από τα βάθη των αιώνων και τις πρακτικές των παππούδων μας:

Περιορισμός εισόδου ηλιακής ακτινοβολίας. Πριν φύγουμε από το σπίτι καλό είναι να κλείνουμε κουρτίνες και να κατεβάζουμε ρολά και παντζούρια

Όταν είμαστε σπίτι, βρέχουμε τις βεράντες ή τις αυλές και αφήνουμε ανοιχτά τα παράθυρα. Η εξάτμιση του νερού στέλνει μέσα στο σπίτι ψυχρότερο αέρα, ελαφρύνοντας το …βάρος που καλείται να σηκώσει το κλιματιστικό.

Πράσινες βεράντες. Τα φυτά βοηθούν στη φυσική ψύξη.

Νυχτερινός αερισμός. Το άνοιγμα των παραθύρων, των κουφωμάτων και το ανέβασμα των τεντών για μια ωρίτσα απομακρύνει το θερμό αέρα. Ακόμη καλύτερο το αποτέλεσμα αν το σπίτι είναι διαμπερές.

Πηγή: skai.gr