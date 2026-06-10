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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναβολή στην Υπόθεση Αββακούμ: Πότε ορίστηκε η νέα διαδικασία - Τι ειπώθηκε στο Δικαστήριο

 10.06.2026 - 10:17
Αναβολή στην Υπόθεση Αββακούμ: Πότε ορίστηκε η νέα διαδικασία - Τι ειπώθηκε στο Δικαστήριο

Νέα αναβολή δόθηκε στην εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης που αφορά τους δύο μοναχούς της Μονής Αββακούμ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνολικά 24 σοβαρές κατηγορίες.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο τέως Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος είχε ερωτηθεί για τις τρεις κατηγορίες, στις οποίες ο ίδιος απάντησε μη παραδοχή.

Στη συνέχεια, κλήθηκε για κατάθεση μάρτυρας από την κατηγορούσα αρχή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει στην κατοχή του υλικό και φωτογραφίες. Η υπεράσπιση ανέφερε ότι δεν έλαβε το συγκεκριμένο υλικό από την κατηγορούσα αρχή και ζήτησε χρόνο μέχρι τις 16/6.

Παράλληλα, η υπεράσπιση ζήτησε τροποποίηση του κατηγορητηρίου, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από τη δικαστή.

Ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για ακρόαση στις 16 Ιουνίου 2026, στις 09:00, με τους κατηγορούμενους να παρουσιάζονται με τους ίδιους όρους.

Οι κατηγορίες

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των 63.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί καμία από τις κατηγορίες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από αρμόδιο δικαστήριο, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

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