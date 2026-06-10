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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπάρος: «Λερώσαμε τ’ όνομά μας» στηρίζοντας την Αννίτα – «Δεν ασχολούμαι με τοξικά πράγματα»

 10.06.2026 - 10:13
Μπάρος: «Λερώσαμε τ’ όνομά μας» στηρίζοντας την Αννίτα – «Δεν ασχολούμαι με τοξικά πράγματα»

Την πεποίθησή του ότι η εκλογή του αποτελεί δικαίωση της πίστης του εξέφρασε ο βουλευτής Δημήτρης Μπάρος, σημειώνοντας ότι παρά τις προβλέψεις, ο ίδιος πίστευε μέχρι τέλους στην εκλογική του επιτυχία.

«Δεν πίστευε κανείς ότι θα εκλεγόμουν, εγώ όμως πίστευα και οι συγκυρίες δούλεψαν υπέρ μου», ανέφερε, παραδεχόμενος παράλληλα ότι είχε λανθασμένη εκτίμηση για την εκλογική επίδοση της Άμεσης Δημοκρατίας.

Όσον αφορά τη στήριξη προς την Αννίτα Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής, υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία επιλογή. «Κάναμε τη σκληρή επιλογή, λερώσαμε τ’ όνομά μας, ξέραμε ότι θα υπάρξουν παράπονα, αλλά θεωρήσαμε ότι ήταν προς όφελος του κόσμου», είπε, προσθέτοντας ότι η μυστικότητα μέχρι την τελευταία στιγμή αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής πίεσης.

Σε σχέση με την αντιπαράθεσή του με τον δημοσιογράφο Γιώργο Τάττη, ο κ. Μπάρος απέφυγε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση. «Έχω πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθώ. Προτιμώ να μιλήσω για όμορφα πράγματα και όχι για τοξικά. Ας κινηθεί νομικά, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου», ανέφερε, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν κρατά κακία και πως «η αλήθεια είναι ανίκητη».

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