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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόφαση-χαστούκι για Φαίδωνα: Το Εφετείο απέρριψε την έφεσή του - Επικυρώθηκε η αργία του

 10.06.2026 - 12:54
Απόφαση-χαστούκι για Φαίδωνα: Το Εφετείο απέρριψε την έφεσή του - Επικυρώθηκε η αργία του

Νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς το Εφετείο απέρριψε την έφεσή του κατά της απόφασης που τον έθεσε σε αργία, επικυρώνοντας ουσιαστικά τη νομιμότητα των ενεργειών της Διοίκησης.

Αυτούσια ανακοίνωση:

Το Εφετείο επικύρωσε την ορθότητα της απόφασης της Διοίκησης να τεθεί σε αργία o Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος

Το Εφετείο απέρριψε σήμερα την έφεση του κ. Φαίδωνα Φαίδωνος για παραμερισμό της ενδιάμεσης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2026, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά του για αναστολή της αργίας στην οποία τέθηκε από τη θέση του Δημάρχου Πάφου.

Το μέτρο εφαρμόστηκε εξαιτίας της διερεύνησης σοβαρών ποινικών αδικημάτων εις βάρος του. Σύμφωνα με τον Νόμο, όταν διερευνάται κακούργημα κατά δημάρχου που σε περίπτωση καταδίκης επιφέρει ποινή φυλάκισης τριών ετών και άνω, το πρόσωπο αυτό τελεί αυτοδίκαια σε αργία από τη μέρα της δημοσίευσης της γνωστοποίησης του Υπουργού Εσωτερικών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο κ. Φαίδωνος είχε προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο αιτούμενος την ακύρωση της απόφασης που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Φεβρουαρίου 2026 σύμφωνα με την οποία τίθεται σε αργία από τη θέση Δημάρχου από την ημερομηνία της δημοσίευσής της. Παράλληλα, είχε υποβάλει αίτημα για αναστολή της αργίας.

Το Εφετείο απέρριψε τους προβαλλόμενους λόγους έφεσης, ουσιαστικά επικυρώνοντας τα ευρήματα του Διοικητικού Δικαστηρίου ότι, δεν έχει καταδειχθεί έκδηλη παρανομία ή ανεπανόρθωτη ζημία.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την έφεση χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Θεοδώρα Πιπερή-Χριστοδούλου και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας κ. Σίμος Πλατής.

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