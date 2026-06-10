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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία-βόμβα στο Προεδρικό από Melios: Μιλούν για θανάτωση ζώων και πλαστογραφία εγγράφων

 10.06.2026 - 12:47
Καταγγελία-βόμβα στο Προεδρικό από Melios: Μιλούν για θανάτωση ζώων και πλαστογραφία εγγράφων

Καταγγελία για "διαχρονική, συστηματική και τεκμηριωμένη παράνομη συμπεριφορά  κρατικών λειτουργών   και υπηρεσιών, παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων, αρχών χρηστής διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων (ΕΣΔΑ)  εις βάρος της εταιρείας Melios Pet Centre Ltd  και του Μενελάου Μενελάου με αίτημα προεδρικής παρέμβασης, υπέβαλαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι δικηγόροι της εταιρείας.

Σε εκτενές κείμενο, που φέρει ημερομηνία 14 Μαΐου 2026, αφού αναφέρεται ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται από το έτος 2000 στον τομέα του εμπορίου ζώων, της εκτροφής, της εισαγωγής και της λειτουργίας φάρμας, μεταξύ άλλων παρατίθενται καταγγελίες όπως "παράνομη και εκδικητική κατάσχεση και θανάτωση ζώων, πλαστογραφία επίσημων εγγράφων, παρεμβάσεις σε εμπορικές συναλλαγές με Ευρωπαίους εταίρους".

Ειδικότερα αναφέρεται ότι ως αντίποινα για την υποβολή καταγγελίας εναντίον του Υπουργείου Γεωργίας, το Ταμείο Θήρας προέβη σε παράνομη κατάσχεση και θανάτωση νόμιμα εισαχθέντων πουλιών, χωρίς δικαιολογία, παράνομη κατάσχεση και θανάτωση (20) νόμιμα εισαχθέντων κροκοδείλων, αδικαιολόγητο και παράνομο εγκλωβισμό ζώων στα κιβώτια μεταφοράς τους, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός jaguar, την παράνομη παρεμπόδιση  να μεταφοράς τριών μικρών λιονταριών.

Με την έγγραφη καταγγελία ζητείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διατάξει άμεση, ανεξάρτητη, ολοκληρωμένη και εις βάθος διερεύνηση όλων των καταγγελλομένων ενεργειών, ανατιθέμενη σε ανεξάρτητο όργανο εκτός των ήδη εμπλεκόμενων υπηρεσιών, την απόδοση ευθυνών σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, την άμεση παύση των παράνομων περιοριστικών μέτρων εις βάρος της εταιρείας, την έκδοση των εκκρεμών αδειών (πολεοδομική, ζωολογικού κήπου).

Ζητείται επίσης να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των πολιτών  ενώπιον του νόμου, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση και να κληθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο καταγγέλλων να παραδώσει αυτοπροσώπως τον πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης και να εκθέσει το σύνολο των γεγονότων ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ζητείται ακόμα να εξεταστεί η δυνατότητα συστάσεως ad hoc εξεταστικής επιτροπής, δεδομένης της σοβαρότητας της υπόθεσης και της εμπλοκής υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών.

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