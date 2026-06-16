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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξώδικα από κάμερες: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία - Μόνο έτσι γίνεται η επίδοση - Ποια ημερομηνία έχει σημασία για την ποινική δίωξη

 16.06.2026 - 14:25
Εξώδικα από κάμερες: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία - Μόνο έτσι γίνεται η επίδοση - Ποια ημερομηνία έχει σημασία για την ποινική δίωξη

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι η επίδοση εξωδίκων προστίμων για τροχαία αδικήματα τα οποία εντοπίζονται από μέλη της Αστυνομίας, με βάση τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου (Ν. 47(Ι)/1997) και με βάση τις διατάξεις του περί Τροχαίων Αδικηµάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήµανσης και Άλλα Συναφή Θέµατα) Νόµου (Ν. 55(Ι)/2001) για αδικήματα τα οποία καταγράφονται από τις συσκευές Φωτοεπισήμανσης, γίνεται με καθόλα νόμιμο τρόπο.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, ξεκαθαρίζεται ότι η επίδοση των εξωδίκων μπορεί να γίνει από μέλος της Αστυνομίας σε οποιοδήποτε σημείο, το οποίο βρίσκεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Η δυνατότητα αυτή είναι πλήρως κατοχυρωμένη από νομικής άποψης και με βάση τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο (Κεφάλαιο 155).

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται ότι η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον προσώπου στο οποίο επιδόθηκε εξώδικο πρόστιμο, το οποίο δεν πληρώθηκε, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο εκατόν πέντε (105) ημερών, από την ημερομηνία επίδοσης του προστίμου, αντί σαράντα πέντε, που ίσχυε προηγουμένως (και αφορούσε την ημερομηνία έκδοσης).

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σημασία έχει η ημερομηνία επίδοσης του εξωδίκου προστίμου και όχι η ημερομηνία έκδοσής του (για σκοπούς υπολογισμού του χρόνου, έτσι ώστε να μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για να επιβληθεί η επιβάρυνση για εξώδικο πρόστιμο που δεν πληρώθηκε (δηλαδή για να ισχύει η αύξηση του προστίμου κατά το ήμισυ), θα πρέπει το εξώδικο να μην πληρωθεί σε ενενήντα ημέρες (αντί σε τριάντα ημέρες, που ίσχυε προηγουμένως).

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Η Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς περιορίστηκε σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στα οποία καταλογίζονται ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς, και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να συνδέονται με άλλα αδικήματα που δεν συνδέονται με πράξεις διαφθοράς και δυνάμει του Άρθρου 9 (3), του Νόμου.

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