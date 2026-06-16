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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς» - Πήρε θέση για το «Κράτος Μαφία» η Κυβέρνηση

 16.06.2026 - 14:29
«Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς» - Πήρε θέση για το «Κράτος Μαφία» η Κυβέρνηση

Η ανοχή της Κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχετικά με την ανακοίνωση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για την έρευνα για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία».

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την ανακοίνωση σχετικά με το πόρισμα, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς «είναι απόλυτα σεβαστό».

«Από εδώ και πέρα υπάρχουν προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, στη βάση του Συντάγματος και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν αρμοδίως, ώστε όσα σοβαρά αναφέρονται στο πόρισμα να διερευνηθούν πλήρως», πρόσθεσε.

«Η θέση μας είναι σαφής», συνέχισε ο Εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το Κράτος λειτουργεί θεσμικά, υπεύθυνα και αποκλειστικά στη βάση του Συντάγματος που προβλέπει απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών, πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία των αρμόδιων Αρχών, της Δικαιοσύνης, και θεμελιώνει το τεκμήριο της αθωότητας.

«Εφόσον, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, προκύψει ανάγκη ανάληψης ενεργειών από πλευράς της Εκτελεστικής Εξουσίας, αυτό θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα, στις αρμοδιότητες κάθε θεσμού και στις πρόνοιες της νομοθεσίας», είπε.

Δηλώνοντας ότι η ανοχή της Κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς «παραμένει μηδενική», είπε ότι «η προσήλωσή μας στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς παραμένει ακλόνητη».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Η Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς περιορίστηκε σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στα οποία καταλογίζονται ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς, και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να συνδέονται με άλλα αδικήματα που δεν συνδέονται με πράξεις διαφθοράς και δυνάμει του Άρθρου 9 (3), του Νόμου.

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