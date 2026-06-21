Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑχιλλέας Αιμιλιανίδης: Απαντάει στις επικρίσεις για την υπόθεση «Σάντυ» και την εμπλοκή στην «Focus» - «Δεν είχα και δεν έχω οποιαδήποτε 'σύγκρουση συμφέροντος'»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αχιλλέας Αιμιλιανίδης: Απαντάει στις επικρίσεις για την υπόθεση «Σάντυ» και την εμπλοκή στην «Focus» - «Δεν είχα και δεν έχω οποιαδήποτε 'σύγκρουση συμφέροντος'»

 21.06.2026 - 12:57
Αχιλλέας Αιμιλιανίδης: Απαντάει στις επικρίσεις για την υπόθεση «Σάντυ» και την εμπλοκή στην «Focus» - «Δεν είχα και δεν έχω οποιαδήποτε 'σύγκρουση συμφέροντος'»

Ο γνωστός συνταγματολόγος και νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης επανήλθε δημόσια με εκτενή ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται τόσο σε παλαιότερη υπόθεση προσωπικής στοχοποίησης που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε το 2008, όσο και σε πρόσφατες επικρίσεις που διατυπώθηκαν εις βάρος του με αφορμή το λεγόμενο «αρχείο Σάντη».

Οι αναφορές στην υπόθεση Σάντη

Ο κ. Αιμιλιανίδης αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση Σάντη, σημειώνοντας ότι είχε υποστηρίξει εξαρχής πως έπρεπε να υπάρξει απολογία προς τα θύματα της υπόθεσης.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη της Αστυνομίας είχε επισημάνει πως εξακολουθούσαν να υπάρχουν ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι δημιουργήθηκε ένα προεκλογικό αφήγημα που παρουσίασε ψευδώς σειρά προσώπων ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που συνδεόταν με υποθέσεις διαφθοράς, παιδεραστίας και συγκάλυψης εγκλημάτων, στη βάση, όπως υποστηρίζει, κατασκευασμένων στοιχείων και μηνυμάτων.

Απάντηση για τη σχέση του με τη Focus

Ο συνταγματολόγος απαντά επίσης σε επικρίσεις που διατυπώθηκαν μέσω βίντεο και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες απέκρυψε την προηγούμενη επαγγελματική του σχέση με την εταιρεία Focus.

Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι όχι μόνο δεν απέκρυψε την ιδιότητά του ως δικηγόρου της εταιρείας, αλλά την είχε δηλώσει επανειλημμένα σε δημόσιες και τηλεοπτικές παρεμβάσεις του.

Όπως εξηγεί, η εμπλοκή του αφορούσε συγκεκριμένη ποινική διαδικασία και συναφείς αστικές υποθέσεις, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το «αρχείο Σάντη».

Παράλληλα, σημειώνει ότι κανένα από τα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν αφορούσε πελάτες που είχε εκπροσωπήσει στη διαδικασία της Focus.

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτησή του

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν θέσεις εργασίας στο Άλμα - «Πιστεύουμε στη διαφάνεια και την αξιοκρατία»
Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»
Προγραμματίσατε διακοπές στην Ελλάδα; Αυτή τη μέρα ίσως να μην βρείτε κάπου να φάτε ή προσωπικό στο ξενοδοχείο
Φόνος Τρεμιθούσας: Πέθανε στην Κύπρο ο Βρετανός που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο της συζύγου του
«Θερινό ηλιοστάσιο»: Σήμερα η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου - Επίσημη «πρεμιέρα» για το καλοκαίρι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η ρηχότητα σκοτώνει 

 21.06.2026 - 12:51
Επόμενο άρθρο

Αργύρης Αγγέλου: Αποκάλυψε τι χρήματα παίρνει από τις επαναλήψεις του «Παρά πέντε»

 21.06.2026 - 13:05
«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

Η εβδομάδα που πέρασε, ίσως αποδειχθεί η πιο καθοριστική από την ημέρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο «Κράτος Μαφία», του Μακάριου Δρουσιώτη και αυτό επειδή για πρώτη φορά, η υπόθεση μεταφέρεται ολοκληρωμένα από το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο επίπεδο των θεσμικών αποφάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

  •  21.06.2026 - 07:27
Β. Παπαδόπουλος: Ο ΓΓ ΟΗΕ έχει πλάνο για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό, καθοριστικές οι επόμενες εβδομάδες

Β. Παπαδόπουλος: Ο ΓΓ ΟΗΕ έχει πλάνο για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό, καθοριστικές οι επόμενες εβδομάδες

  •  21.06.2026 - 10:25
Φόνος Τρεμιθούσας: Πέθανε στην Κύπρο ο Βρετανός που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο της συζύγου του

Φόνος Τρεμιθούσας: Πέθανε στην Κύπρο ο Βρετανός που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο της συζύγου του

  •  21.06.2026 - 13:19
«Πέφτουν» οι υπογραφές για τις πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρισμού - Που κυμαίνονται οι περικοπές

«Πέφτουν» οι υπογραφές για τις πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρισμού - Που κυμαίνονται οι περικοπές

  •  21.06.2026 - 14:16
Η ρηχότητα σκοτώνει 

Η ρηχότητα σκοτώνει 

  •  21.06.2026 - 12:51
Μετά σου λέει... επαγγελματίας - Οδηγός ταξί έκανε όπισθεν στην Παραλιακή επειδή έχασε την έξοδο - Δείτε το απίστευτο βίντεο

Μετά σου λέει... επαγγελματίας - Οδηγός ταξί έκανε όπισθεν στην Παραλιακή επειδή έχασε την έξοδο - Δείτε το απίστευτο βίντεο

  •  21.06.2026 - 12:45
Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

  •  21.06.2026 - 08:36
Αργύρης Αγγέλου: Αποκάλυψε τι χρήματα παίρνει από τις επαναλήψεις του «Παρά πέντε»

Αργύρης Αγγέλου: Αποκάλυψε τι χρήματα παίρνει από τις επαναλήψεις του «Παρά πέντε»

  •  21.06.2026 - 13:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα