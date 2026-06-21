Αχιλλέας Αιμιλιανίδης: Απαντάει στις επικρίσεις για την υπόθεση «Σάντυ» και την εμπλοκή στην «Focus» - «Δεν είχα και δεν έχω οποιαδήποτε 'σύγκρουση συμφέροντος'»

Οι αναφορές στην υπόθεση Σάντη

Ο κ. Αιμιλιανίδης αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση Σάντη, σημειώνοντας ότι είχε υποστηρίξει εξαρχής πως έπρεπε να υπάρξει απολογία προς τα θύματα της υπόθεσης.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη της Αστυνομίας είχε επισημάνει πως εξακολουθούσαν να υπάρχουν ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι δημιουργήθηκε ένα προεκλογικό αφήγημα που παρουσίασε ψευδώς σειρά προσώπων ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που συνδεόταν με υποθέσεις διαφθοράς, παιδεραστίας και συγκάλυψης εγκλημάτων, στη βάση, όπως υποστηρίζει, κατασκευασμένων στοιχείων και μηνυμάτων.

Απάντηση για τη σχέση του με τη Focus

Ο συνταγματολόγος απαντά επίσης σε επικρίσεις που διατυπώθηκαν μέσω βίντεο και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες απέκρυψε την προηγούμενη επαγγελματική του σχέση με την εταιρεία Focus.

Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι όχι μόνο δεν απέκρυψε την ιδιότητά του ως δικηγόρου της εταιρείας, αλλά την είχε δηλώσει επανειλημμένα σε δημόσιες και τηλεοπτικές παρεμβάσεις του.

Όπως εξηγεί, η εμπλοκή του αφορούσε συγκεκριμένη ποινική διαδικασία και συναφείς αστικές υποθέσεις, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το «αρχείο Σάντη».

Παράλληλα, σημειώνει ότι κανένα από τα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν αφορούσε πελάτες που είχε εκπροσωπήσει στη διαδικασία της Focus.

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