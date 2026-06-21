Φόνος Τρεμιθούσας: Πέθανε στην Κύπρο ο Βρετανός που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο της συζύγου του

Ο Χάντερ, 78 ετών, είχε βρεθεί ένοχος το 2023 για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο της συζύγου του Τζάνις Χάντερ, 74 ετών, στο σπίτι τους στην Τρεμιθούσα της επαρχίας Πάφου τον Δεκέμβριο του 2021. Κατά τη διάρκεια της δίκης είχε αναφερθεί ότι η γυναίκα έπασχε από τελικό στάδιο καρκίνου του αίματος και του ζητούσε επί εβδομάδες να τερματίσει τη ζωή της.

Μετά την καταδίκη του, ο Χάντερ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης και αποφυλακίστηκε το καλοκαίρι του 2023, έχοντας ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του. Παρέμεινε στην Κύπρο, κοντά στον τάφο της συζύγου του, με την οποία ήταν παντρεμένος για 52 χρόνια.

Σύμφωνα με την κόρη του, Λέσλι Κόρθορν, ο Χάντερ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο λόγω λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος, όμως κατέληξε αιφνιδίως.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον και δημόσια συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ευθανασίας, αποτελώντας την πρώτη υπόθεση αυτού του είδους που εξετάστηκε από κυπριακό δικαστήριο.

Πηγή: dailymail.com