Στάρμερ: «Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παραιτούμαι» - «Ο αντικαταστάτης μου θα κληρονομήσει μια Βρετανία πιο δυνατή»

Κάνοντας απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του ο Κιρ Στάρμερ, με διάγγελμα, ανακοίνωσε την παραίτησή του εστιάζοντας στη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. «Τώρα τίθεται το ερώτημα: όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του εργατικού κόμματος, αλλά εάν είμαι ο καλύτερος. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παραιτούμαι».

Όπως είπε ενημέρωσε σχετικά τον Βασιλιά Κάρολο, ανακοινώνοντας ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια» είπε σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του.

«Ο αντικαταστάτης μου κληρονομήσει μια Βρετανία πιο δυνατή από ότι πριν δύο χρόνια που ανέλαβα καθήκοντα», σημείωσε