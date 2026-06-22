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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στη Λάρνακα: Οδηγείται σήμερα στο Δικαστήριο ο δράστης - Όλο το ιστορικό της υπόθεσης

 22.06.2026 - 07:06
Φόνος στη Λάρνακα: Οδηγείται σήμερα στο Δικαστήριο ο δράστης - Όλο το ιστορικό της υπόθεσης

Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διερευνά η Αστυνομία, στη Λάρνακα, μετά τον εντοπισμό πτώματος άντρα σε ανοικτή περιοχή στην επαρχία Λάρνακας. Το πτώμα εντοπίστηκε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απαγωγής 22χρονου.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, που λήφθηκε κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης απαγωγής του 22χρονου SHAHRUAR AHMED EMON, από το Μπαγκλαντές, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν το πρωί της Κυριακής 21/06/2026, στη σύλληψη 22χρονου δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Ανακρινόμενος ο συλληφθέντας φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή στην υπόθεση απαγωγής καθώς και τη δολοφονία του απαχθέντος. Επίσης υπέδειξε στους ανακριτές συγκεκριμένη περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε σορός άνδρα, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη. Στη σκηνή εντοπίστηκε επίσης ένα μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με τον 22χρονο, αποτελεί το φονικό όπλο.

Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε Ιατροδικαστής για αυτοψία και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών. Στο πλαίσιο των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι η σορός φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στη σκηνή εντοπίστηκαν επίσης διάφορα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, καθώς και ενδείξεις ότι η σορός ανήκει στον 22χρονο απαχθέντα.

Ο 22χρονος συλληφθέντας τέθηκε υπό κράτηση ενώ σήμερα, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Η υπόθεση απαγωγής του 22χρονου καταγγέλθηκε στην Αστυνομία γύρω στη 1π.μ. της 12ης Ιουνίου 2026, από συγκάτοικο του απαχθέντος. Σύμφωνα με την καταγγελία ο 22χρονος είχε αναχωρήσει το απόγευμα της 11ης Ιουνίου από την οικία τους με σκοπό να μεταβεί σε εργοστάσιο, όπου θα ξεκινούσε εκείνη τη μέρα να εργάζεται.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε κλήση από άγνωστο πρόσωπο, καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα, μέσω των οποίων καλείτο να καταβάλει χρηματικό ποσό, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του γιου του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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