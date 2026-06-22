Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣτο τραπέζι ξανά η κατάργηση της αλλαγής ώρας - «Ένα μέτρο που δεν χρησιμεύει πουθενά»
ΔΙΕΘΝΗ

Στο τραπέζι ξανά η κατάργηση της αλλαγής ώρας - «Ένα μέτρο που δεν χρησιμεύει πουθενά»

 22.06.2026 - 07:04
Στο τραπέζι ξανά η κατάργηση της αλλαγής ώρας - «Ένα μέτρο που δεν χρησιμεύει πουθενά»

Νέος γύρος συζητήσεων έχει ανοίξει, για να μπει ένα οριστικό τέλος στη διπλή ετήσια αλλαγή της ώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Και, μάλιστα, η επαναφορά του ζητήματος έχει ελληνική «σφραγίδα» μέσω του αρμόδιου επίτροπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, το θέμα συζητήθηκε ξανά στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Οκτώβριο του 2025.

Εκεί προαναγγέλθηκε πως μέσα στο επόμενο διάστημα ο Τζιτζικώστας πρόκειται να ανοίξει έναν νέο κύκλο στενού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, έχοντας ως ισχυρό όπλο μια νέα υποστηρικτική μελέτη που εκπονεί η Κομισιόν και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026, με στόχο να βρεθεί μια συντονισμένη λύση κοινής αποδοχής που θα γεφυρώσει τις εθνικές διαφωνίες. Αν και δεν εκδόθηκε κάποιο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι όλες οι πολιτικές ομάδες, συμφώνησαν ότι η αλλαγή πρέπει να σταματήσει, καθώς οι νεότερες μελέτες δείχνουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πια μηδαμινή, ενώ οι επιπτώσεις στην υγεία παραμένουν.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να αναζωπυρώσει μια ιστορία που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά «πάγωσε» σε μεμονωμένα εθνικά «αγκάθια» και στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Το χρονικό της υπόθεσης εκκινεί από το καλοκαίρι του 2018, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε μια πρωτοφανή σε συμμετοχή δημόσια διαβούλευση. Περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια πολίτες από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για ένα διαδικτυακό δημοψήφισμα, με το συντριπτικό 84% να τάσσεται υπέρ της κατάργησης του μέτρου, επικαλούμενο επιπτώσεις στην υγεία και την έλλειψη πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας.

Ακούγοντας το αίτημα, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2018 επίσημη πρόταση για τη σύνταξη μιας νέας κοινοτικής οδηγίας. Τον Μάρτιο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άναψε το «πράσινο φως» με ευρεία πλειοψηφία, ορίζοντας το 2021 ως έτος οριστικής μετάβασης. Η οδηγία έδινε στις χώρες την ελευθερία να επιλέξουν αν θα κρατήσουν μόνιμα τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα.

Έκτοτε όμως, η διαδικασία παραμένει «κολλημένη» στο Συμβούλιο της ΕΕ. Η ανάγκη για ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών προσέκρουσε στον φόβο της δημιουργίας ενός γεωγραφικού «μωσαϊκού» διαφορετικών ωρών που θα προκαλούσε χάος στην εσωτερική αγορά και τις μεταφορές. Επιπλέον, η έλευση της πανδημίας το 2020 μετατόπισε πλήρως τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων.

Ένα από τα μεγαλύτερα, μάλιστα, γεωπολιτικά «αγκάθια» παραμένει η στάση της Ιρλανδίας. Μετά το Brexit, η Ιρλανδία αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μιας νέας διχοτόμησης. Εάν η ΕΕ καταργήσει την αλλαγή ώρας και το Δουβλίνο επιλέξει μια μόνιμη ζώνη, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήσει το παλιό σύστημα, το νησί θα βρεθεί με δύο διαφορετικές ώρες για έξι μήνες τον χρόνο.

Για την ιρλανδική κυβέρνηση, η δημιουργία ενός τέτοιου «χρονικού συνόρου» με τη Βόρεια Ιρλανδία θεωρείται οικονομικά και πολιτικά απαράδεκτη, γεγονός που την οδηγεί στο να μπλοκάρει τη μεταρρύθμιση, αν δεν υπάρξει ταυτόχρονη δέσμευση από το Λονδίνο.

«Ένα μέτρο που δεν χρησιμεύει πουθενά»

«Η κατάργηση των αλλαγών της ώρας δύο φορές τον χρόνο επανέρχεται, ως προτεραιότητα της Κομισιόν, καθώς είναι ένα ανασταλτικό μέτρο που πλέον είναι αδικαιολόγητο και δεν χρησιμεύει πουθενά. Διαθέτουμε μάλιστα στοιχεία ότι επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων, περιπλέκει τις μεταφορές και την καθημερινότητα των πολιτών και φέρνει δυσκολίες στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ δεν εξοικονομείται πια και ενέργεια.

Ήρθε ο καιρός να προωθήσουμε την κατάργηση αυτού του περιττού μέτρου και είμαι αποφασισμένος να εργαστώ στενά γι’ αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το επόμενο διάστημα. Αλλωστε, σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης που εκπόνησε η Κομισιόν, το 84% των Ευρωπαίων πολιτών τάσσεται υπέρ της κατάργησής του. Είναι η ώρα του ρεαλισμού και της κοινής λογικής για την Ευρώπη και θα τεκμηριώσουμε περαιτέρω την αναγκαιότητα κατάργησης αυτού του παρωχημένου μέτρου, μετά την ολοκλήρωση στο τέλος της χρονιάς, της σχετικής μελέτης που ήδη εκπονείται».

Απόστολος Τζιτζικώστας: Ένα μέτρο που δεν χρησιμεύει πουθενά

«Η κατάργηση των αλλαγών της ώρας δύο φορές τον χρόνο επανέρχεται, ως προτεραιότητα της Κομισιόν, καθώς είναι ένα ανασταλτικό μέτρο που πλέον είναι αδικαιολόγητο και δεν χρησιμεύει πουθενά. Διαθέτουμε μάλιστα στοιχεία ότι επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων, περιπλέκει τις μεταφορές και την καθημερινότητα των πολιτών και φέρνει δυσκολίες στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ δεν εξοικονομείται πια και ενέργεια. Ήρθε ο καιρός να προωθήσουμε την κατάργηση αυτού του περιττού μέτρου και είμαι αποφασισμένος να εργαστώ στενά γι’ αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης που εκπόνησε η Κομισιόν, το 84% των ευρωπαίων πολιτών τάσσεται υπέρ της κατάργησής του. Είναι η ώρα του ρεαλισμού και της κοινής λογικής για την Ευρώπη και θα τεκμηριώσουμε περαιτέρω την αναγκαιότητα κατάργησης αυτού του παρωχημένου μέτρου, μετά την ολοκλήρωση στο τέλος της χρονιάς, της σχετικής μελέτης που ήδη εκπονείται».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Βάλε κοντομάνικα και πάρε… ομπρέλα – Και ζέστη και βροχές – Μέχρι που θα φτάσει ο υδράργυρος
Πόσα κοστίζει να σπουδάσεις στο εξωτερικό; Οι πιο φθηνές και πιο ακριβές περιοχές – Ανησυχία για το κόστος διαβίωσης
Πόσοι πολίτες τηλεφώνησαν στο 1450 και πόσοι εξυπηρετήθηκαν; Οι αριθμοί πραγματικά ζαλίζουν!
Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς η ΕΛΑΣ «έδεσε» τον δράστη - Οι αντιφάσεις, το βίντεο και ο μαρτυρικός θάνατος
Από παράνομους αλλοδαπούς μέχρι τροχαίες παραβάσεις - 15 συλλήψεις μέσα στη νύχτα - Πάνω από 120 οδηγοί καταγγέλθηκαν για υπερβολική ταχύτητα
Νέα επιτυχία ΥΚΑΝ: Εντόπισαν 10 κιλά οπιούχων ναρκωτικών - Χειροπέδες σε 35χρονο - Τι βρήκαν στην οικία του - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μακροζωία: Η άσκηση που «χαρίζει» χρόνια ζωής στις γυναίκες

 22.06.2026 - 07:01
Επόμενο άρθρο

Φόνος στη Λάρνακα: Οδηγείται σήμερα στο Δικαστήριο ο δράστης - Όλο το ιστορικό της υπόθεσης

 22.06.2026 - 07:06
Με τη νέα του σύνθεση συνέρχεται σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο - Στο τραπέζι οι κρίσιμες εξελίξεις και οι διεργασίες για το Κυπριακό

Με τη νέα του σύνθεση συνέρχεται σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο - Στο τραπέζι οι κρίσιμες εξελίξεις και οι διεργασίες για το Κυπριακό

Υπό τη νέα του σύνθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, συνέρχεται στις 10.00 το Εθνικό Συμβούλιο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα στο Κυπριακό και εντείνονται οι διεργασίες ενόψει των επόμενων πρωτοβουλιών των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Με τη νέα του σύνθεση συνέρχεται σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο - Στο τραπέζι οι κρίσιμες εξελίξεις και οι διεργασίες για το Κυπριακό

Με τη νέα του σύνθεση συνέρχεται σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο - Στο τραπέζι οι κρίσιμες εξελίξεις και οι διεργασίες για το Κυπριακό

  •  22.06.2026 - 06:44
Συνταξιοδοτικό: Συνέρχεται σήμερα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα - Πότε αναμένεται να εγκριθεί το νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο

Συνταξιοδοτικό: Συνέρχεται σήμερα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα - Πότε αναμένεται να εγκριθεί το νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο

  •  22.06.2026 - 07:32
Φόνος στη Λάρνακα: Οδηγείται σήμερα στο Δικαστήριο ο δράστης - Όλο το ιστορικό της υπόθεσης

Φόνος στη Λάρνακα: Οδηγείται σήμερα στο Δικαστήριο ο δράστης - Όλο το ιστορικό της υπόθεσης

  •  22.06.2026 - 07:06
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες - Δημιουργία «πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων» για Λίβανο

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες - Δημιουργία «πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων» για Λίβανο

  •  22.06.2026 - 06:50
Στο τραπέζι ξανά η κατάργηση της αλλαγής ώρας - «Ένα μέτρο που δεν χρησιμεύει πουθενά»

Στο τραπέζι ξανά η κατάργηση της αλλαγής ώρας - «Ένα μέτρο που δεν χρησιμεύει πουθενά»

  •  22.06.2026 - 07:04
Πόσα κοστίζει να σπουδάσεις στο εξωτερικό; Οι πιο φθηνές και πιο ακριβές περιοχές – Ανησυχία για το κόστος διαβίωσης

Πόσα κοστίζει να σπουδάσεις στο εξωτερικό; Οι πιο φθηνές και πιο ακριβές περιοχές – Ανησυχία για το κόστος διαβίωσης

  •  22.06.2026 - 06:41
Νέα επιτυχία ΥΚΑΝ: Εντόπισαν 10 κιλά οπιούχων ναρκωτικών - Χειροπέδες σε 35χρονο - Τι βρήκαν στην οικία του - Δείτε φωτογραφίες

Νέα επιτυχία ΥΚΑΝ: Εντόπισαν 10 κιλά οπιούχων ναρκωτικών - Χειροπέδες σε 35χρονο - Τι βρήκαν στην οικία του - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.06.2026 - 06:28
Πόσοι πολίτες τηλεφώνησαν στο 1450 και πόσοι εξυπηρετήθηκαν; Οι αριθμοί πραγματικά ζαλίζουν!

Πόσοι πολίτες τηλεφώνησαν στο 1450 και πόσοι εξυπηρετήθηκαν; Οι αριθμοί πραγματικά ζαλίζουν!

  •  22.06.2026 - 06:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα