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ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Δέκα χρόνια μετά το Brexit, τα δύο τρίτα των Βρετανών πιστεύουν ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο για τη χώρα τους

 22.06.2026 - 07:20
Βρετανία: Δέκα χρόνια μετά το Brexit, τα δύο τρίτα των Βρετανών πιστεύουν ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο για τη χώρα τους

Σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών ψηφοφόρων, από όλα τα πολιτικά κόμματα, πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 είχε αρνητικό αντίκτυπο στη χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η δημοσκόπηση του ινστιτούτου προβληματισμού, η οποία διενεργήθηκε από τις 7 έως τις 14 Μαΐου σε δείγμα περισσότερων από 2.000 ερωτηθέντων, έδειξε ότι τα δύο τρίτα θεωρούν πως το Brexit αύξησε το κόστος ζωής και είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία. «Μια δεκαετία μετά, οι Βρετανοί συνειδητοποιούν ότι οι ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή εκτός της ΕΕ μένουν ανεκπλήρωτες και ότι το Brexit υπονομεύει την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να διαχειριστεί τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους ψηφοφόρους», δήλωσε ο επικεφαλής του ECFR, Μαρκ Λέοναρντ.

Το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η αποχώρηση από την ΕΕ ήταν κακή για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, για το εμπόριο και τη γραφειοκρατία, το 57% κρίνει ότι μείωσε τις ευκαιρίες για τους νέους και το 57% θεωρεί ότι ήταν «λάθος» της Βρετανίας να αποχωρήσει από την ΕΕ.

Τα τρία τέταρτα επιθυμούν πλέον στενότερους δεσμούς με την ΕΕ, ανέφερε το ECFR.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι οι Βρετανοί προτιμούν την Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ ως εταίρο σε θέματα ασφάλειας, με μόνο το 18% να θεωρεί τις ΗΠΑ σύμμαχο.

Ο έλεγχος της μετανάστευσης ήταν το βασικό σημείο στο οποίο εστίασε η εκστρατεία υπέρ του Brexit. Η δημοσκόπηση όμως δείχνει ότι το 56% των Βρετανών πιστεύει πως η προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit έχει αποτύχει και θα υποστήριζε την επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας με την ΕΕ με αντάλλαγμα μια στενότερη εμπορική σχέση.

Το ECFR ανέφερε ότι μια ξεχωριστή δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε 15 χώρες της ΕΕ έδειξε ότι τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων διάκεινται ευνοϊκά απέναντι στην επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ στο μέλλον.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

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