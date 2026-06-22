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Ξεχνάτε ονόματα; Μην ανησυχείτε, δεν είναι άνοια - Τι κρύβεται πίσω από αυτό το συχνό φαινόμενο σύμφωνα με την ψυχολογία

 22.06.2026 - 07:28
Ξεχνάτε ονόματα; Μην ανησυχείτε, δεν είναι άνοια - Τι κρύβεται πίσω από αυτό το συχνό φαινόμενο σύμφωνα με την ψυχολογία

Ψυχολόγοι εξηγούν γιατί κάποιοι ξεχνούν συνεχώς τα ονόματα των άλλων σε μια συζήτηση όταν γνωρίζονται και τι κρύβεται πίσω από αυτό το συχνό φαινόμενο.

Καμία άλλη γενιά δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τόσο μεγάλο αριθμό ερεθισμάτων όσο η σημερινή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δέχεται καθημερινά αμέτρητες πληροφορίες, από μηνύματα και ειδοποιήσεις μέχρι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογενειακές ευθύνες και οικονομικές ανησυχίες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως τα ονόματα των ανθρώπων που γνωρίζουμε, δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση, επισημαίνει το ισπανικό eleconomista.

Σε βάθος

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μετατρέψει μια στιγμιαία πληροφορία σε μόνιμη ανάμνηση. Όταν το άγχος και το στρες κυριαρχούν στην καθημερινότητα, ένα μεγάλο μέρος των πνευματικών μας πόρων αφιερώνεται στη διαχείριση αυτών των πιέσεων.

Για τον λόγο αυτό, είναι απολύτως φυσιολογικό να ξεχνά κανείς το όνομα κάποιου λίγα μόλις λεπτά αφότου το έχει ακούσει. Αν και πολλοί θεωρούν ότι κάτι τέτοιο αποτελεί ένδειξη αδιαφορίας ή απροσεξίας, η πραγματικότητα συνδέεται περισσότερο με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και την υπερφόρτωση πληροφοριών.

Άλλοι παράγοντες

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Psychology Today», όσοι ξεχνούν συχνά τα ονόματα των άλλων τείνουν να είναι βαθιά παρόντες κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Η προσοχή τους επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση που αναπτύσσεται και στο περιεχόμενο της επικοινωνίας και λιγότερο στα τυπικά στοιχεία.

Έτσι, ο εγκέφαλος επιλέγει να διατηρήσει πληροφορίες που θεωρεί πιο σημαντικές για την ουσία της αλληλεπίδρασης, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα ορισμένες λεπτομέρειες, όπως τα ονόματα.

Διακριτικά χαρακτηριστικά που βλέπει η Ψυχολογία

Η ψυχολογία έχει εντοπίσει πέντε χαρακτηριστικά που συνδέονται με αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς. Τα άτομα αυτά απορροφώνται ιδιαίτερα από τη συζήτηση και επικεντρώνονται στην ανταλλαγή απόψεων, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να μην αποθηκεύει πάντα πληροφορίες που δεν θεωρεί απαραίτητες για την εξέλιξη της επικοινωνίας.

Παράλληλα, δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα συναισθήματα και στις συναισθηματικές αποχρώσεις του συνομιλητή, προσπαθώντας να κατανοήσουν καλύτερα τις αντιδράσεις και τις χειρονομίες του. Το ενδιαφέρον τους είναι συχνά επιλεκτικό, καθώς η προσοχή τους ενεργοποιείται περισσότερο όταν κάτι τους φαίνεται πραγματικά σημαντικό ή ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Επιπλέον, το αυξημένο νοητικό ή συναισθηματικό φορτίο της καθημερινότητας οδηγεί τον εγκέφαλο στο να δίνει προτεραιότητα σε όσα θεωρεί πιο σημαντικά, παραμερίζοντας τις δευτερεύουσες πληροφορίες. Τέλος, πολλά από αυτά τα άτομα χαρακτηρίζονται από συνεταιριστική σκέψη, καθώς το μυαλό τους συνδέει ιδέες, εμπειρίες, αισθήσεις και έννοιες αντί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες με αυστηρά γραμμικό τρόπο.

Πηγή: iefimerida.gr

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