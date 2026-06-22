Συνταξιοδοτικό: Συνέρχεται σήμερα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα - Πότε αναμένεται να εγκριθεί το νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο αρμόδιος υπουργός, Μαρίνος Μουσιούττας, αναμένεται να υποβάλει στους κοινωνικούς εταίρους το σχετικό νομοσχέδιο με στόχο η νέα ρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Κεντρικά στοιχεία της μεταρρύθμισης ειναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας του Ταμείου, η διαφύλαξη των αποθεματικών του και η εισαγωγή νέων ασφαλιστικών πιστώσεων για κατηγορίες πολιτών.

Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε στο ΡΙΚ ο κύριος Μουσιούττας, επιδιώκει το νομοσχέδιο να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Ιουλίου και στη συνεχεια να κατατεθεί στη Βουλή, χωρις αυτό να σημαίνει ότι είναι το τέλος του διαλόγου.

Σχολιάζοντας τις προτάσεις για υψηλότερες συντάξεις, ο κύριος Μουσιούττας είπε ότι η κυβέρνηση είναι ανοικτή σε τεκμηριωμένες εισηγήσεις υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από αναλογιστική μελέτη.

Με έντονο προβληματισμό προσέρχεται η ΣΕΚ στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για το νομοσχέδιο που αφορά τον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού. Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση σε μια αποσπασματική μεταρρύθμιση, εφόσον παραμένει εκτός συζήτησης το κρίσιμο ζήτημα της επάρκειας των συντάξεων.

Πηγή: news.rik.cy